Entinen liikenneministeri Anne Berner laittaa Suomen ruuan viennin kuntoon – päiväpalkka 400 euroa

Kari Salonen, Suvi Elo, Lari Lievonen

Suomen ruuan vienti on keskittynyt tuotannon ylijäämän myymiseen, eikä ruuan puhtauden ja turvallisuuden brändiä ole hyödynnetty kuluttajatuotteissa riittävästi, Anne Berner linjasi Yhteinen ruokapöytä -keskustelussa.

Tänään tiistaina julkistetaan keinot, joilla Suomi kolminkertaistaa aikoo ruuan viennin viiteen miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä.

Esityksen keinoista on valmistellut selvityshenkilö Anne Berner. Hän oli vuosina 2015–2019 liikenne ja viestintäministerinä Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa.

Berner tekee selvityksen osaksi Reijo Karhisen johtaman Yhteinen ruokapöytä -keskustelufoorumin työtä. Siinä ruokaketjun toimijat pyrkivät yhteistyöhön.

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaan Bernerin palkkio selvityksen tekemisestä on 400 euroa päivältä. Palkkion summa ei voi ylittää 16 000 euroa.

Niinpä Berner voi käyttää vientiselvityksen tekemiseen 40 työpäivää.

Sivukuluineen hankinnan arvo on 19 200 euroa.

Lisäksi korvataan erikseen sovittavat matkakustannukset. Matkakustannusten suuruus on noin 2 000 euroa.

Tehtävä on tähän tietoon keikkaluonteinen, eikä jatkoa ole tiedossa.

Bernerin raportti on pari viikkoa myöhässä, sillä päätösasiakirjassa selvityksen valmistumispäiväksi kerrotaan helmikuun 28. päivä. Tuloksia oli tarkoitus esitellä helmikuussa.

Viennissä yksi Bernerin osaamisalue on Suomen tekstiiliteollisuuden vientitarina, jolla on paljon yhteistä elintarvikeviennin kanssa. Tekstiiliviennissä on ruokaa paremmin onnistuttu kasvattamaan lisäarvoa.

Berner ei antanut MT:lle kommenttia työn etenemisestä.

Hän kommentoi ajatuksiaan Yhteiselle ruokapöydälle ja totesi, että vienti on keskittynyt tuotannon ylijäämän myymiseen, eikä ruuan puhtauden ja turvallisuuden brändiä ole hyödynnetty kuluttajatuotteissa riittävästi

Berner piti alustuksen ajatuksistaan Yhteiselle ruokapöydälle joulukuun alussa. Silloin hän sai tuen ruokaketjun kaikilta osapuolilta.

MT kertoi maanantaina 14. maaliskuuta, että kokonaisuutena ruuan viennin arvo ei ole kehittynyt viime vuosina juurikaan, vaikka vientiin on asetettu paljon odotuksia.

Viennin kasvusta ei ole apua maatalouden kustannuskriisiin.

