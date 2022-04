Vanhanen: Eduskunnan täysistunto päättää mahdollisesta Nato-hakemuksesta, aloitteen tekeminen kuuluu presidentille ja valtioneuvostolle

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Koordinaatioryhmän puheenjohtajaksi tulee puhemies Matti Vanhanen.

Eduskunnan puhemiesneuvosto on päättänyt asettaa koordinaatioryhmän valtioneuvoston ajankohtaisselonteon eduskuntakäsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajaksi tuleva puhemies Matti Vanhanen (kesk.) korosti, että ryhmän tehtävä on tiedonkulun varmistaminen. Sen ei ole määrä muodostaa yhteistä kannanottoa Suomen mahdollisesta Nato-hakemuksesta.

"Työn aikana nähdään sitten se, onko tässä ryhmässä tai eduskunnassa muutoin muodostumassa jokin kanta. Jos mennään selkeisiin muutoksiin Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa linjassa tai puolustusratkaisussa, niin se vaatii aloitteen tasavallan presidentiltä ja valtioneuvostolta. Perustuslain järjestys on tässä selvä. Heidän kannaltaan on ensiarvoisen tärkeää, että meillä on käsitys siitä, että voiko mahdollinen ehdotus menestyä myös tällä parlamentaarisella kentällä", Vanhanen sanoi.

Viime kädessä eduskunnan kannan voi ilmaista eduskunnan täysistunto, Vanhanen sanoi.

"Viime kädessä eduskunta ratkaisee sen, lähteekö hakemus Suomesta vai ei."

Koordinaatioryhmä edesauttaa sitä, että presidentti ja valtioneuvosto saavat tietää, miten eduskunnassa ajatellaan.

"He haluavat tietää sen – ja se on valtioviisautta – että jos ehdotuksia tehdään, että niillä on eduskunnan tuki."

Valtioneuvoston selonteko, joka käsittelee Suomen ja Euroopan turvallisuus- ja toimintaympäristön muutosta, on määrä antaa eduskunnalle lähiaikoina. Selonteossa arvioidaan, miten Suomen asema on muuttunut sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Selonteko käsitellään eduskunnassa normaalissa järjestyksessä ja sitä koskevan mietinnön valmistelusta vastaa ulkoasiainvaliokunta. Muut valiokunnat antavat selonteosta lausuntonsa. Koordinaatioryhmän avulla syntyy Vanhasen mukaan mahdollisuus tutkailla sitä, mitkä ovat käsitykset eduskunnassa.

Toisaalta valtiojohto ei ole sidottu selonteon käsittelyn aikatauluun, vaan voi tehdä ehdotuksia eduskunnalle, kun työ on vielä kesken, Vanhanen sanoi.

"Heillä on paras tieto siitä, mitä on tehtävä. Se, että selonteon käsittely on kesken, ei estä sitä, etteivätkö presidentti ja valtioneuvosto voisi tehdä eduskunnalle uusia konkreettisia ehdotuksia."

Koordinaatioryhmän varapuheenjohtajiksi tulevat varapuhemiehet Antti Rinne (sd.) ja Juho Eerola (ps.). Ryhmässä ovat mukana kaikkien eduskuntaan valittujen puolueiden puheenjohtajat ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat.

Ryhmän työtä esitellyt Vanhanen totesi, että koordinaatioryhmän kautta kaikki ryhmät saavat yhtäläiset tiedot ja mahdollisuuden käydä keskustelua sekä keskenään että muiden valtioelinten kanssa.

"Sitä ei ole ratkaistu, antaako tämä ryhmä jonkin kollektiivisen informaation. Toimeksiantoon ei sisälly se, että ryhmä valmistelisi kannanoton. Tehtävä on varmistaa ajankohtaisen tiedon välittyminen kaikille."

Vanhasen mukaan koordinaatioryhmän kokousrytmiä ei ole vielä päätetty, mutta hän arveli, että kokouksia saattaa olla yksi viikossa.

Vanhanen korosti, että jokaisella kansanedustajalla on oikeus kertoa tai olla kertomatta oma Nato-kantansa. Hän sanoi, ettei ole kehottanut edustajia vaikenemaan.

"Olen sanonut, että arvostan myös niitä edustajia, jotka pidättäytyvät mielipiteensä sanomisesta. Jos haluamme säilyttää aidon harkinnan ja liikkumatilan, niin me tiedämme sen, että julkisuuden kautta sanottua kantaa on vaikea muuttaa. Jos tulisi kieltävä määrävähemmistö, niin lukitsisimme omaa liikkumatilaamme omatoimisesti."

"Kyllä sen mielipiteen ehtii kertoa eduskuntakäsittelyn aikanakin. Mutta jokainen ratkaisee itse."