MTK:ssa äänestetään ylimmän päätöselimen puheenjohtajasta

Maatalous- ja metsätuottajain keskusliiton ylimmän päätöselimen, MTK:n valtuuskunnan, kokous kolmen viikon päästä saa räväkän alun: puheenjohtajan paikasta äänestetään. Eerikki Viljanen Vihdistä on lupautunut nykyisen puheenjohtajan, äänekoskelaisen Tommi Lunttilan haastajaksi.

"Minua on useammasta suunnasta ja useampaan kertaan pyydetty asettumaan ehdolle", Viljanen kertoo.

Pyytäjät ovat nyt saaneet myönteisen vastauksen, koska "haluan olla kaikin mahdollisin keinoin vahvistamassa maa- ja metsätalouden sekä maaseudun asemaa ja asioita".

Valtuuskunnan kokouksessa 18.–19. huhtikuuta tullaan niin ollen äänestämään, sillä vuodesta 2013 valtuuskuntaa johtanut puheenjohtaja Tommi Lunttila on halukas jatkamaan.

"Vielä on virtaa", hän vakuuttaa.

Molemmat ehdokkaat ovat 42-vuotiaita viljelijöitä ja metsänomistajia. Virallisesti ehdokkaat asetetaan tosin vasta valtuuskunnan kokouksessa.

Lunttila on kasvinviljelijä Äänekoskelta, Keski-Suomesta. Viljanen on maidontuottaja Vihdistä ja MTK-Uusimaan puheenjohtaja.

Lunttila edustaa Äänekosken kaupunginvaltuustossa kokoomusta. Viljanen on keskustan kansanedustaja.

Mahdollinen äänestys puheenjohtajuudesta on Lunttilan mielestä tervettä kilpailua.

"Totta kai MTK:ssa pitää kaikkien tehtävien olla haluttuja. Pientä kilpailua pitäisi olla kaikilla tasoilla, yhdistyksistä alkaen."

Äänestyksiin sekä Lunttila että Viljanen ovat saaneet tottua.

Kun Lunttila valittiin valtuuskunnan puheenjohtajaksi 2013, hän voitti vaalin toisella kierroksella Jaakko Halkilahden 22–21. Kahta vuotta myöhemmin Jarkko Laitila ja Heidi Tanhua haastoivat hänet; silloin Lunttila sai 57 ääntä ja haastajat 19.

Sekä Viljanen että Lunttila ovat edustaneet MTK:n johtokunnassa maaseutunuoria, alle 35-vuotiaita. Nuorten omassa vaalissa kummankin valinta meni kolmannelle äänestyskierrokselle asti.

Eduskuntaan Viljanen nousi viime vaaleissa tarkistuslaskennan jälkeen.

MTK:n valtuuskunta on MTK:n ylin päättävä elin. Se valitsee johtokunnan ja päättää toimintasuunnitelmat ja talousarviot.

Valtuuskunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus MTK:n johtokunnan kokouksissa. Äänioikeutta hänellä ei ole, koska hän edustaa johtokunnan toimintaa valvovaa valtuuskuntaa.

MTK:n valtuuskunnassa on 78 jäsentä. 14 tuottajaliitolla on yhteensä 55 edustajaa. Metsänomistajilla on metsävaltuuskunnan valitsemat 20 edustajaa. Yhteisöjäsenillä Pro Agrialla, Suomen turkiseläinten kasvattajain liitolla ja Suomen yhteismetsillä on yksi edustaja kullakin.

MTK:lla oli viime vuoden lopussa 326 000 jäsentä.