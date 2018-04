Matti Heikkilä ei lähde ehdolle MTK:n valtuuskunnan puheenjohtajaksi

Siikajokisen maanviljelijä Matti Heikkilän nimi on Maaseudun Tulevaisuuden tietojen mukaan noussut esille kilpailussa MTK:n valtuuskunnan puheenjohtajuudesta.

Heikkilä kuitenkin kieltää MT:lle asettuvansa ehdolle.

"Ei ole näköpiirissä, että olisin ehdokkaana", Heikkilä sanoo.

Hän myöntää, että kysytty on.

"Jonkun verran taustajoukot ovat kysyneet, mutta en ole ollut lähdössä", Heikkilä kommentoi.

Heikkilä on tällä hetkellä valtuuskunnan toinen varapuheenjohtaja. Hänen MTK-tausta on metsäpuolelta ja hän on valtuuskunnassa metsävaltuuskunnan valitsema jäsen.

Hän on maanviljelijä ja pääelinkeino on 150 hehtaarin kasvinviljelytila Siikajoella.

Kisa puheenjohtajuudesta kuitenkin tulee, sillä valtuuskunnan jäsen, kansanedustaja Eerikki Viljanen (kesk.) haastaa istuvan puheenjohtajan Tommi Lunttilan.

Viljanen on maidontuottaja Vihdistä ja MTK-Uusimaan puheenjohtaja.

MTK:n valtuuskunta on MTK:n ylin päättävä elin. Se valitsee johtokunnan ja päättää toimintasuunnitelmat ja talousarviot.

Puheenjohtajasta päätetään 18. huhtikuuta.

