"Uusi toimintatapa paradoksaalinen" – EU-parlamentin Katainen ihmettelee komission cap-ehdotusta

Myös Euroopan parlamentissa komission cap-esitykseen suhtauduttiin kriittisesti.

”Suurin ongelma nyt on raha. Parlamentin mietinnössä vaadimme, että budjetti säilyy vähintään entisellään, kun maataloustuotantoa koskevat vaatimukset lisääntyvät. Komissio esittää kuitenkin merkittäviä leikkauksia, joista erityisesti maaseudun kehittämiseen kohdistuvat leikkaukset osuvat Suomeen erittäin vahingollisesti”, parlamentin jäsen Elsi Katainen (kesk.) sanoo.

Kataisen mielestä tukien ohjaaminen entistä enemmän vain aidoille viljelijöille sekä luonnonhaittakorvauksen pysyminen ennallaan on noteerattu parlamentissa positiivisesti. Uusi lainsäädäntö vaikuttaa kuitenkin vielä monimutkaiselta.

”Parlamentin perusviesti on ollut, että uuden cap-esityksen on oltava yksinkertaisempi", Katainen muistuttaa.

Ympäristö- ja ilmastokysymyksissä on Kataisen mukaan lukuisia yksityiskohtia, joihin on perehdyttävä tarkkaan. Komission vaatiessa esimerkiksi turvemaiden suojelua, on muistettava, että suuri osa Suomen pelloista on turvemaata.

"Komission ehdottama uusi toimintatapa on paradoksaalinen: vaaditaan lisää ympäristötoimia, mutta leikataan merkittävästi maaseudun kehittämisen rahoitusta, josta näitä ilmasto- ja ympäristötoimia on toteutettu. Tämä yhdistettynä vähenevään rahoitukseen on vaikea yhtälö tuottajille. Vaikuttamistyö on nyt todella tärkeää, kun lainsäädäntöehdotukset tulevat neuvoston ja parlamentin käsittelyyn.”

Lue myös:

EU-esitys: Inflaatio syö Suomen maataloustukiin jopa 150 miljoonan euron aukon

Maatalouden vankkaa rahoitusta puolustava raportti sai mepeiltä vihreää valoa