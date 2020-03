Korona palauttaa politiikalle arvon

Tästä kriisistä ei selviä helpolla hallitus, oppositio eikä kukaan meistä. Vastuunkantajien työllä tästä noustaan. Sitä on syytä arvostaa.

Koronaviruksessa itsessään ei ole mitään myönteistä, mutta siihen varautumisessa on. Itsekkyys on vähentynyt, toisista huolehtiminen lisääntynyt, olennaisten ja tarpeettomien asioiden raja selkiytyy. Myös vihainen puhe vähenee. Samalla politiikan arvostus alkaa palautua.

Kun katsoo pääministeri Sanna Marinin (sd.), valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) ja hallituksen muiden keskeisten naisten kamppailua epidemian aiheuttamien isojen ongelmien edessä, paatuneinkin kyynikko tuntee piston sydämessään.

Jonkun on nyt tämä hoidettava. Tyhjänpäiväistä jankutusta ei jaksa kukaan. Ei myöskään pienistä asioista valittamista. Ensimmäistä kertaa aikoihin poliitikotkin saavat loppumattomalle työlleen sen ansaitseman arvostuksen.

Silti työ on vasta alussa. Hallituksen lisäksi tämä vaatii meiltä kaikilta paljon. Terveydenhuoltohenkilökunta ansaitsee lähiviikkoina kaiken tuen. Ennen kaikkea sen, että me muut teemme osuutemme.

Me käymme nyt viivytystaistelua ja suojaamme viimeiseen asti ikääntyneet ja muut riskiryhmiin kuuluvat. Emme hamstraa ja jätämme särkylääkkeitä ja käsidesiä myös muille tarvitseville.

Kokoonnumme harkiten ja vältämme tarpeetonta matkustamista. Samaan aikaan normaalia työntekoa pitää jatkaa ja kuluttamistakin ylläpitää, jotta edessä oleva talouden suuri syöksy jäisi mahdollisimman lyhyeksi.

Maatalouden arvo on viime päivinä noussut silmissä. Tuottajien lisäksi meidän on tuettava muitakin yrityksiä. Palveluita tuottavien yrittäjien olisi päästävä tilanteen yli keinolla millä tahansa. Elinkeinotoiminta on nyt sananmukaisesti toimintaa meidän kaikkien hyväksi..

Me kaikki tiedämme jo nyt, että tämä maksaa meille hyvin paljon. Ne meistä, jotka muistavat pankkikriisiin sukeltamisen 1990-luvulla, kokevat nyt samankaltaisen tilanteen. Silloinkin kuviteltiin selviävämme sadoilla miljoonilla markoilla, miljardit tulivat kuvaan mukaan muutamissa kuukausissa.

Valtiovarainministeriön arvio viidestä miljardista on jo ennättänyt kolminkertaistua. Jos kriisi pitkittyy Euroopassa ja esimerkiksi Italian romahtanutta taloutta lähdetään tukemaan, summa saattaa nousta kymmeniin miljardeihin.

Silti tämä on nyt tehtävä. Me huolehdimme toisistamme, ja kuten ansiokkaasti kansaa koonnut presidentti Sauli Niinistö on todennut, myöhemmin terveet ihmiset nostavat talouden taas jaloilleen. Niin on käynyt ennenkin. Myös pankkikriisistä noustiin, sotien menetyksistä puhumattakaan.

Koronakriisistä on myös syytä oppia. Vaikka talouskasvu tämän jälkeen olisi hyvinkin nopeaa, kannattaa pohtia, olisiko tässä hitaammassa ja hajautetummassa elämässä omat puolensa. Tarvitsemmeko lentämistä, pikamuotia ja valtavaa betonin kulutusta, kun maata rakennetaan toiseen kertaan?

Olisiko kriisissä myös pysyvämpää uutta rakennetta suomalaiseen politiikan kulttuuriin? Jospa politiikka jatkossakin pidettäisiin yhteisten asioiden hoitamisena. Keskusteluna, jossa arvostetaan toisen mielipidettä, vaikka se poikkeaisi huomattavasti omasta.

Tästä kriisistä ei selviä helpolla hallitus, oppositio eikä kukaan meistä. Vastuunkantajien työllä tästä noustaan.

Sitä on syytä arvostaa.