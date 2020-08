Kevyttä kesälukemista

Olen yrittänyt viettää muutaman viikon oikeaa kesälomaa, tosin aika huonoin lopputuloksin.

Minun ammatissani on sellainen ikävä piirre, että jos avaa television tai radion, saati lukee sanomalehteä, hujahtaa sitä välittömästi ”työmoodiin” ja huomaakin pähkäilevän lakimuutosta, valtion budjettia, saati tulevia veronkorotuksia. Sillä veronkorotuksia tulee, jopa uusia veromuotoja ja kaikkien meidän kulut tulevat kasvamaan, jos tämä meno jatkuu.

Sitouduttiin tuossa muutamana hellepäivänä Euroopan yhteisiin velkoihin. Eihän näin pitänyt käydä, sehän on Euroopan unionin pääperiaatteiden vastaista. Mutta näin kävi, että heilahti.

Mediassa hallituspuolueiden edustajat ovat yrittäneet väkisin repiä iloa pienistä asioista, mitä samaisissa neuvotteluissa saatiin. Meidän EU:lle maksamista euroista tuli vähän takaisi, EU:n määrittämille kohteille.

Tämä on kuulemani mukaan Suomen etu. Vakaus säilyy, kunhan me maksamme. Niin ja muuten voisi käydä huonosti meidän Lapin matkailulle! Tätähän muutama komissaarikin vakuutti ihan valtakunnan mediassa. Eli maksetaan nyt vain kiltisti siitä, että joku tulisi Lappiin lomalle.

Kyllähän se kuitenkin tosiasia on, että koko EU:n koronapaketin tarkoitus on pelastaa jälleen kerran pankit, tällä kertaa Italian pankit. Nyt kun pääministerin johdolla siunattiin EU:n velanotto, voimme olla varmoja, ettei se rajoitu tähän yhteen kertaan, vaikka kuinka muuta vannotaan. Piikki on auki, koronan varjolla.

Polttoaineidenkin hinta nousi viikonloppuna. Ei ollut mikään pikkuinen nosto, vaikka tätäkin yritetään maalailla vähäpätöiseksi. Muistan, kuinka edellisellä hallituskaudella Suomeen suunniteltu ”karkkivero” ei mennytkään EU:n valvovasta silmästä läpi ja korvaava summa piti hakea muualta.

Silloin vaihtoehtona oli nostaa ruoan alv tai pistää bensan hintaan 2 sentin per litra korotus. Oli vaikea paikka pistää nämä kaksi vastakkain, koska tähän päätökseen ei oikeudenmukaisuutta saanut millään. Helpompi olisi ollut verottaa vapaaehtoista kulutusta kuten sipsipusseja ja karamelleja mutta ei, koska EU.

Nyt bensan hintaan rapsahti miltei 7 sentin per litra korotus. Jos lähdetään siitä ajatuksesta, että tällä ei mukamas olisi vaikutusta kotitalouksien autonkäyttöön ja kuluihin, koska korotus on ”vain” yksi ylimääräinen tankillinen bensaa vuodessa, niin ammattiautoilijoille tämä käykin kalliiksi.

Aivan kuin olisi unohdettu se, miten maassamme tavara liikkuu. Korona on jo runnellut kuljetusyrittäjiemme arkea, eikä siellä ole todellakaan varaa ottaa kasvavia kuluja niin sanotusti omaan pussiin, vaan kustannusten nousu siirtyy ruokaan, tuotteisiin ja materiaaleihin.

Ennen koronaa linja-autovuoroja ajettiin alas kannattamattomina. Korona vei asiakkaita ja nyt siellä on ihan sama tilanne kuin muussakin raskaassa liikenteessä, eli kulut kasvavat ja ajovuorot vähenevät. Ei ole joukkoliikenteestä vähävaraisen ihmisen työmatkojen tai kaupassakäynnin pelastajaksi, sillä kyllä nämä korotukset menevät suoraan matkalippujen hintoihin. Ja kun syksy saa, kylmä käy öljylämmitteisien omakotiasujien lompakoihin, kun lämmitysöljyn hintaa nostetaan.

Nämä päätökset polttoaineiden hintojen osalta on muuten tehty ennen koronaa ja EU:n tukipakettia. Pääministeripuolueemme tavoite ennen eduskuntavaaleja oli veropohjan laajentaminen. Tämä taitaa olla ainoa vaalilupaus, jonka SDP pystyy pitämään. Veropohja laajenee eli uusia veroja pukkaa, voitte olla ihan varmoja.

En ole SDP:n linjasta yllättynyt, mutta siitä olen, että keskusta on mukana tässä suuntauksessa, joka autioittaa Suomea entisestään ja kaventaa maaseudun asukkaiden mahdollisuuksia ja ostovoimaa.

Kirjoittaja on kansanedustaja (ps.)

