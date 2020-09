Naurattaisi ellei itkettäisi

Ilkeämielinen sanoisi, että hallituskin on alkanut pestä kätensä koronalta.

Korona ottaa paraikaa vauhtia toista kierrosta varten, ja voisi kuvitella, että kesän jälkeen me olisimme siihen valmiina. Kävelykierros paikallisessa kauppakeskuksessa osoittaa kuitenkin sen, että me olemme unohtaneet koko koronan.

Vaikka maskisuositukset on minunkin maakuntaani annettu, maskeja näkyy käytössä vähemmän kuin keväällä. Lähikauppa siirsi käsidesipisteen ulko-oven vierestä vähän kauemmas, kun se oli tiellä.

Tässä aiheessa en haluaisi osua oikeaan ennustuksessani, että muutaman viikon päästä tilastomme sairastuneiden ja sairaalahoitoon joutuneiden osalta ovat eri mittakaavassa kuin tänään.

Hallituksenkin koronalinjaus on kesän aikana väljähtänyt. Ilkeämielinen sanoisi, että hallituskin on alkanut pestä kätensä koronalta. Eipähän sitä voida syyttää syksyn tulevista tapahtumista, kun se on sysännyt vastuun päätöksenteosta kunnille, maakunnille, sairaanhoitopiireille ja avien niskaan.

Hallituksella on nyt kiire muihin tehtäviin, nimittäin toteuttamaan hallitusohjelman kirjauksia. Mitäs siitä, että sittemmin koko maan tilanne on muuttunut radikaalisti ja ohjelma vastaa yhä vähemmän tämänhetkiseen tarpeeseen.

Kunnissa on ollut lausuntokierroksella nykyisen hallituksemme sote-yritelmä. Kun hallitus muodostettiin, sen riveistä kuului jonkin sortin henkselien paukuttelua sen suhteen, että sote-paketin valmiiksi saaminen on helppoa ja nopeaa.

Viime päivien uutisoinnin perusteella valmistelu on ollut niin nopeaa, etteivät kaikki hallituksen ministerit edes tiedä minkälainen esitys on lausuntokierrokselle lähetetty.

Ei riitä, että hallituspuolueiden kuntapoliitikot kilvan moittivat esitystä valtuustojen kokouksissa vaan nyt on RKP:n puheenjohtaja, ministeri Henriksson todennut, että ei tämä malli käy.

Hallituksella tuntuu muutenkin olevan keskinäinen tiedonkulku hienoisen hakusessa. Tilanne ei ole viime syksystä ainakaan parantunut vai mitä esimerkiksi budjettiriihessä päätettiin turpeen käytöstä Suomessa? Jos vihreiltä kysyy, turpeenkäyttö on nyt päätetty lopettaa kokonaan, mutta jos kepulaisilta kysyy, turve palaa jatkossakin aivan samoin kuin nyt.

Tämän voisi helposti leimata vain kevyeksi poliittiseksi höpötykseksi, jolla kalastellaan äänestäjiä mutta kyse on kyllä paljon vakavammasta asiasta.

Suomessa teollisuus on ollut vuosikausia suuri työllistäjä ja sekä viennin että verokertymän merkittävimpiä tekijöitä. Jotta yksityiselle sektorille syntyisi lisää työtä ja työpaikkoja, siellä kaivataan investointivarmuutta ja vakaata päätöksentekoa.

Jos otetaan esimerkiksi tuo turve, niin sen kieltäminen tarkoittaa teollisuudelle mittavia investointeja. Arvelen, että monessa yrityksessä mietitään nyt, että kannattaako tehdä nuo investoinnit vai kannattaako siirtää toiminta pois Suomesta tai lopettaa kokonaan.

Nämä ovat niitä herkkiä signaaleja, joiden mukana joko luodaan luottamusta ja varmuutta tai sitä rikotaan. Vakauden luomiseksi tarvitaan nyt muutakin kuin hokemista siitä, että energiaverotusta tullaan yrityspuolella laskemaan.

Tämä ei riitä. Ei varsinkaan, kun pääministeri samaan aikaan toteaa että: ”Emme voi valitettavasti luottaa siihen, että yritykset huolehtivat ihmisistä ja ympäristöstä.”

Mutta jotain hyvää sentään. Kansalaisaloitteeseen, jossa vaadittiin kansanäänestystä EU:n elpymispaketista ja velkaunioniin siirtymisestä, rapsahti riittävä määrä allekirjoituksia neljässä päivässä. Hallituksemme toivoikin alun perin laajaa kansalaiskeskustelua asiasta, tosin saattoi olla, että eivät siellä ihan arvanneet lopputulosta.

Kirjoittaja on kansanedustaja (ps.).

