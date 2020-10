USA:n presidentinvaaleja seuraa osakemarkkinoilla neljän kuukauden epävarmuus

Lyhyellä tähtäimellä markkinat palkitsevat republikaanin valinnan. USA:n osakemarkkinoilla S&P 500 indeksillä mitattuna demokraatti presidenttinä ylittäisi vuoden tuotoissa.

Yhdysvaltain presidentinvaalit lähestyvät. H-hetki koittaa 3. marraskuuta.

Osakemarkkinoilla levottomuutta sen jälkeen kestääkin sellaiset nelisen kuukautta. Riippumatta siitä, voittaako republikaanien istuva presidentti Donald Trump vai demokraattien ehdokas ja entinen varapresidentti Joe Biden.

Neljän kuukauden heiluriliikettä ennustaa presidentinvaaleja osakemarkkinoiden näkökulmasta arvioinut Pictet Wealth Management. Pictet on yksityinen sveitsiläinen varainhoitotalo, jonka hoivissa oli kesäkuun lopussa 525 miljardin euron varat.

Heilurin liikkeitä vahvistaa puoleen tai toiseen vaalien voittaja, Biden tai Trump taustajoukkoineen.

Talous ratkaisee, mutta isossa kuvassa muut tekijät kuin Amerikan presidentti ratkaisevat talouden kasvuvauhdin.

OP Ryhmän senioriekonomistin Tomi Kortelan arvion mukaan USA:n presidentinvaalien tulos ei todennäköisesti ole merkittävä tapahtuma Suomen tai maailmantaloudelle.

Toivottavasti näin. Covid19-pandemiasta toipuva Suomi ei kaipaisi yhtään lisäshokkia kauppakumppaneiltaan mistään suunnasta.

USA:n aggressiivisen kauppapolitiikan jatkuminen olisi riski myös Suomelle: protektionismin vahvistuminen hidastaisi talouskasvua. Trumpin voittaessa "kauppasota" eri suuntiin – Kiinaan ja EU:n suuntaan – jatkuisi.

Palua normaaliin tuskin tapahtuu oli vaalien tulos kumpi tahansa.

Markkinoiden suosikki perinteisesti on ollut republikaani. Ainakin lyhyellä tähtäimellä.

New Yorkin pörssin S&P 500 -indeksin tuotolla mitattuna aiemmissa vaaleissa republikaanin voittaessa kahden kuukauden kuluttua vaaleista S&P:n indeksi on ollut keskimäärin kaksi prosentti plussalla. 12 kuukauden jälkeen indeksi on värähdellyt enää 0,1 prosenttia nollan yläpuolella.

Entä vaalit demokraattien ympärillä? Demokraattiehdokkaan voittaessa paria kuukautta ennen vaaleja S&P 500 on ollut toista prosenttia miinuksella. Kaksi kuukautta valinnan jälkeen vajaat puoli prosenttia plussalla. Vuoden kuluttua tuottoa on historiassa kertynyt yli 10 prosenttia.

Verot, työttömyys, korona ja arvaamattomat tekijät puhuttelevat äänestäjää.

Palstalla tarkastellaan talouden käänteitä joka toinen viikko. Kirjoittaja on MT:n taloustoimittaja ja koulutukseltaan ekonomisti.