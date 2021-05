”Pidetään ne kamerat kiinni”

Kesäpaikan pihaan 5G ei kanna, mutta toiminee järvellä. Pitää soutaa sinne etäkokoukseen ja samalla voi onkia.

Näin kehotettiin alkuvuonna liikenne- ja viestintäministeriön seminaarissa, johon asiantuntijat kokoontuivat käsittelemään Suomen nopeita verkkoyhteyksiä.

Kehotuksen syynä oli tietenkin se, että monen osallistujan verkkoyhteyden lähetysnopeus ei riitä hyvän kuvan välittämiseen. Kokouksen tekniikan kapasiteetti ylikuormittuu ja lähetys jumii.

Eipä ollut kovin kova usko verkkoyhteyksiin maan korkeimmilla verkoista vastaavilla viranomaisilla.

Samaan aikaan toitotetaan, että Suomen pitää olla tietoyhteiskunta ja yhteyksien huippunopeita. Operaattorit pauhaavat 5G:stä ja viesti on, että mitä nopeampi sitä parempi. Verkkoyhtiö Lounea lanseeraa jo 10G:n yhteyden. Nopeus 10 000 megabittiä sekunnissa.

Samaan aikaan maalla asuville kerrotaan hieman toisenlaista viestiä. ”Maalle tulee ihan hyvä internet-yhteys.” ”Parempaa ei oikeastaan tarvita.” Tuollaiset olivat normaaleja kommentteja, kun joku aika sitten tein juttuja maaseudun yhteyksistä.

Kyse ei tietenkään ole siitä, kuka mitä oikeasti tarvitsee. Kyse on siitä, että toisaalla tykki yhteys on menestyksen perusedellytys, toisaalla sitä ei tarvita.

Tätä tarinaa on toistettu ainakin 10 vuotta. Kun aloitin näitä hommia, viesti oli sama. Ei sitä nopeaa yhteyttä välttämättä tarvitse.

Totta on, että kaikki eivät tarvitse. Mutta ainakin etätyötä tekeville se on perusasia. En tiedä mikä se 10G on, mutta latausnopeus on varmasti parempi kuin täällä maalla 4G:lle normaali 0,5-1 megabittiä sekunnissa.

Ei etätyö tietenkään kaikkea maaseudun kehittämistä ohjaa. Mutta helpompia keinoja saada kylille ihmisiä ei oikein ole. Ja sitten yhteyksistä hyötyvät kaikki muutkin asukkaat.

On verkoissa hyviäkin puolia. Viime viikolla maalla myrsky katkaisi sähköt ja kämppä alkoi kylmetä. Etsin vilttejä ja aloin katsella sarjaa kannettavalta tietokoneelta. Ennen kommunikaatio katkesi, kun ukkosella oli kiire ottaa puhelin pois seinästä. Nyt yhteys pelasi ilman sähköäkin, kunhan akku kestää.

Elenia lähetti tekstiviestin ja yhtiön sivulta sai talokohtaisen kartan katkoista. Lähellä oli 27 taloutta ilman sähköä. En tiedä, mitä tiedolla tein, mutta jotenkin se rauhoitti. Ehkä ajattelin, että ei ihan koko maakunta ole pimeänä, niin ei huoltomiehillä ole kiire samaan aikaan joka paikkaan. Viestissä oli arvio, että korjattu puoleen yöhön mennessä. Yleensä arvio on yläkanttiin ja sähköt palautuivatkin puoli tuntia aiemmin.

Testasin samalla verkon latausnopeuden. Se oli ok, jotta Areena toimi. Lähetysnopeus oli noin 0,5 megabittiä sekunnissa. Tämä tieto ei rauhoittanut, hallituksen ja EU:n tavoitteissa se on 100 megaa.

Hankin pian 5G-puhelimen. Tutkailen sitten, missä se toimii. Operaattorin kartan mukaan pihaan 5G ei ulotu. Sehän siis todennäköisesti pysähtyisi hirsiseiniin. Lähellä on ilmeisesti tukiasema, mutta välissä on mäki. Sen takaa signaali kaartaa lahden toisen rannan tuntumaan.

Sattumoisin juuri siinä, missä 5G alkaa toimia, on monien sukupolvien tuntema lähiseudun kuuluisa kalapaikka. Luoto nousee lähelle pintaa ja kerää isoja ahvenia. Täytyy soutaa sinne, jos tarvitsee lähettää videokuvaa Teams-kokouksessa.

Jos sitten joskus on kamera pois päältä Teams-kokouksessa, se ei johdu huonosta yhteydestä, vaan olen samalla kalassa. Pitää olla vain tarkkana, että ei törmää muihin luodolle kokoustamaan tuleviin.