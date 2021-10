Olet ehkä törmännyt häneen. Se ei ole harvinaista. Hän on katukuvassa yhtä yleinen näky kuin pääministeri Instassa.

Yhtä kaikki, boomeri on väistämättä uhanalainen. Ajan kiivas riento määrää, että boomerikanta tulee tiensä päähän suunnilleen samoihin aikoihin, kun Suomesta on tullut totaalisen hiilineutraali ja ilmastonmuutoksen synkkä pilvi väistyy planeettamme päältä.

Tähän vuoden aikaan boomerin tunnistaa hieman liian suuresta välikausitakista ja päähineestä, joka on peräisin ajalta, jolloin lipat sijoitettiin aerodynaamisesti kyseenalaisesti etuviistoon. Jaloissaan hän pitää betoniporsaita, joita kutsuu terveyskengiksi. Kekrin kaljamissa niiden pohjaan ilmestyy teräsnastoja. Boomeri maksimoi turvallisuuttaan, eikä siksi osaa elää vaarallisesti. Hänen elämänsä on tylsää.

Jos kohtaat boomerin, pysy rauhallisena. Pidä molemmat kädet näkyvillä ja vältä äkkinäisiä liikkeitä. Puhu hitaasti, sillä boomerin keskusyksikkö on analoginen eikä digitaalinen. Hän tarvitsee aikaa prosessoidakseen inputin perusteellisesti. Hän haluaa tehdä kaiken ikävystyttävän huolellisesti, oli sitten kyse uuninmuurauksesta tai kolikoiden laskemisesta kahvilan kassalla. Oikeesti, boomeri saattaa vielä maksaa käteisellä!

Boomerin puhuttelun oikeaa sävellajia voit vaivattomasi opetella juuri kahvilan kassalla. Baristojen koulutukseen kuuluu Miten puhun boomerille -kurssi. Repliikki ”Kuittia?”, lausutaan suunnilleen samassa lepertelysävyssä kuin perheen pienimmäiseltä kysytään: ”Tuttia?”.

Boomeri tulee maailmasta, jota ei enää ole. Hän opetteli lukemaan tavaamalla aapista. Siinä oli kuvia mustaihoisista ihmisistä, jotka kuvatekstin mukaan yrittivät pestä itseään valkoiseksi. Huolimatta kyseenalaisesta oppimateriaalista, boomerit oppivat lukemaan ja iso osa heistä jopa hankki ammatin. Palkastaan hän on maksanut veroja ja veroluonteisia maksuja, joilla aikanaan katettiin muun muassa vanhemman väestön eläkkeitä. Tämä idioottimainen ketjutus näyttää jatkuvan myös boomerien omien eläkkeiden kohdalla, ellei asialle pian tehdä jotakin.

Boomeri opiskeli velaksi ja maksoi lainansa pois. Tässä suhteessa boomeri on myös luuseri, sillä eihän velkaa makseta pois. Sitä otetaan lisää! Tämän ymmärtäminen on boomerille lähes ylivoimaista. Paitsi omastaan hän on huolissaan myös muiden velasta, erityisesti valtion velasta.

Jos tapaat budjettialijäämästä angstisoituneen boomerin, ota hänet syliin, keinuta hellästi ja laula korvaan: ”Hei, boom-boom-boomeri, jäitä hattuun, ota coolimmin!”

Kirjoittaja on politiikan toimittaja. Sähköposti: velipekkaervasti@gmail.com