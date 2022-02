Mihail Bulgakovin "Saatana saapuu Moskovaan" kertoo presidentti Vladimir Putinin ihannoimasta julmasta diktaattorista, Josif Stalinista. Eilen aamulla, kun Ukrainan kaupungeissa herättiin sireenien ulvoessa pommituksiin, neuvostoaikojen pimeimmät hetket palasivat järkyttävinä Euroopan ylle.

Eurooppa on pelännyt pahinta mutta silti toivonut ja jopa luottanut sodan mahdottomuuteen sen mantereella vielä vuonna 2022. Sokki oli täydellinen. Britannian pääministeri Boris Johnson osui kerrankin oikeaan: "Tämä on katastrofi koko Euroopalle."

Nyt viimeistään valkeni, että Kremlin valtias on pitänyt diplomaattista ratkaisua sinnikkäästi yrittäneitä Ranskan ja Saksan johtajia vain pilkkanaan. Putinin eilisaamun puhe oli nauhoitettu. Hän on kylmän rauhallisesti rakentanut täysimittaista sotaa kaiken aikaa. Ne, jotka epäilivät Yhdysvaltain tiedustelutietoja sodan välittömästä alkamisesta, erehtyivät pahasti.

Eilen aamulla herättiin hyytävään todellisuuteen. "Putinin aloittama sota Euroopan mantereella kohdistuu koko Eurooppaan", totesi ranskalaiskenraali. Yhdysvaltain presidentti John Kennedyä mukaillen voimme sanoa: "Olemme kaikki ukrainalaisia!"

Toivottavasti Suomen saivartelu aseavun antamisessa hyökkäyssodan kohteeksi joutuneelle maalle oli vain lyhyt, häpeällinen episodi. Juuri sitä apua me itse tarvitsemme ulkomaailmalta hädän tullen. Onko meillä siihen resursseja omassa asemassamme, on toinen asia, mutta ainakin kaikki voitava on tehtävä.

Nyt on Suomen syytä panna ovet auki Ukrainasta tuleville, jos sieltä joku uskaltaa tulla toiseen Venäjän rajamaahan. EU:n mielipidemittausten mukaan suurin puolustustahto Euroopassa löytyy Suomesta, ja heti kakkosena tulee Ukraina. Ukrainalaiset ovat tunnetusti fiksua ja työtä pelkäämätöntä kansaa, jota kohtalo nyt julmasti riepottaa.

Tiedossa on Putinin Ukrainan presidentti Volodimir Zelenskyyn kohdistunut jatkuva vähättely, tiettävästi jopa viha, joka selvästi huokui maanantain hyytävästä puheesta. Se jos mikä osoittaa, miten tärkeitä ovat maiden johtajien henkilökohtaiset välit.

Kun EU päätti panna Putinin boikottiin Krimin valloituksen jälkeen vuonna 2014, ilmoitti presidentti Sauli Niinistö heti, että kukaan ei estä häntä tapaamasta naapurimaan johtajaa. Se oli viisas päätös, jonka tuloksia mitataan nyt. Koko sen ajan, jolloin Putin oli ajettu paitsioon, hänellä oli arvokas puheyhteys Suomen presidenttiin.

Mutta kaikki ovat joutuneet viime aikoina toteamaan, että on mahdotonta tietää, mitä Putinin päässä liikkuu. Niinistö sanoi puolen viime vuoden olleen hämmentävää; kaikki on ollut ennalta arvaamatonta, yksi askel eteen-, kaksi taaksepäin.

Paitsi huhuja myös Yhdysvaltain tiedustelutietoja Putinin neurologisista sairauksista on liikkunut hyvän aikaa. Luonnottoman pöhöttyneet kasvot ja hidastuneet liikkeet ovat herättäneet ihmetystä. Viimeksi eilen sanoi Münchenin psykiatrisen sairaalan johtava lääkäri, että Putin on sairas.

Lisäksi liikkuu vahvoja epäilyjä siitä, että koko Ukrainan sodan taustalla olisi lännen pakotteiden kohde, puolustusministeri Sergei Shoigu, jonka sanotaan havittelevan valtaa Putinin jälkeen. Jos näin on, tulevaisuus ei näytä yhtään valoisammalta.

Kirjoittaja on toimittaja ja tietokirjailija.