Koko pandemian aikana eivät maamme sairaalat ole olleet yhtä täynnä koronapotilaista kuin nyt. Suomen koronakuolleisuus on kaksinkertainen muun muassa Saksaan verrattuna. Eikä mistään flunssasta ei ole totisesti kyse, sillä brittitutkimuksen mukaan lieväkin korona aiheuttaa – kyllä vain! – ennenaikaista vanhenemista! Nyt pitäisi hälytyskellojen soida!

Suomen tapaan kaikkialla muuallakin Euroopassa rajoituksia on poistettu, vaikka omikron jyllää ja kuudes aalto on menossa, sillä nyt on jo pakko panna talous pyörimään. Mutta muualla se ei tarkoita vapautta ilman vastuuta! Ja Saksassa oppositio moittiikin hallitusta vastuuttomuudesta, kun rajoitukset poistetaan tartuntatilastojen vain pahetessa.

Ranskassa muistutetaan alituiseen ja väsymättä maskista, turvavälistä ja käsipesusta; maskista, turvavälistä ja käsipesusta; maskista, turvavälistä... Sekä Saksassa että Ranskassa on maskipakko yhä voimassa julkisissa kulkuvälineissä ja hoitolaitoksissa.

Eräs ystäväni meni Münchenissä kauppaan kirurginen maski kasvoillaan ja sai päälleen kauhean sättimisen ja häädön koko kaupasta, kun maski ei ollut täysin suojaava FFP2.

Meillä ainoastaan peruspalveluministeri Aki Lindén muistuttaa yksilön vastuusta, siis maskista, turvavälistä ja käsidesistä – ja järjen käytöstä. Hänen mielestään tilanne on vakava. Sen sijaan THL:n johtajan Mika Salmisen mielestä tämän kanssa täytyy nyt vain oppia elämään, sillä hänestä tartuntatilastot ovat vain ”pikkasen” nousseet.

Se on outo ilmaisu hetkellä, jolloin tartuntakäyrä nousee pystysuorana, ja jokainen meistä tuntee jo ison liudan tartunnan saaneita ja ehkä sairaalahoitoon joutuneenkin.

Niin, mutta kun suurin osa tartunnoista on kuulemma vain ”flunssia”, jotka menevät nopeasti ohi. Näinhän ei todellakaan ole. Vasta nyt alkavat lääkärit ja tutkijat eri puolilla maailmaa nähdä, mitä seurauksia covidilla on.

Hyytävimmän johtopäätöksen teki tutkimustuloksista yllättynyt ranskalaisen Pasteur-Insituutin muistitutkinnan johtaja Pierre-Marie Lledo: "Vaikuttaa siltä, että tartunta nopeuttaa vanhenemista!"

Alussa todettiin, että covid-tartunta tulee kurkun ja nenän kautta ja tappaa keuhkojen kautta. Pian havaittiin, että virus aiheuttaa ongelmia myös munuaisissa, ruoansulatusjärjestelmässä ja sydämessä. Mutta nyt tutkitaan ennen kaikkea sitä, mitä tuhoa pirulainen saa aikaan aivoissa.

Yalen yliopiston ja Yhdysvaltain terveysinstituutin tutkimuksissa on havaittu pahoissa covid-tapauksissa suuria ongelmia aivotulehduksista aivoverisuonitukoksiin ja muihin vaurioihin. ”Long covid” puolestaan aiheuttaa paitsi väsymystä ja päänsärkyä myös tuntoaistin, keskittymiskyvyn ja muistin heikkenemistä ja voi jopa sysätä liikkeelle Alzheimerin ja Parkinsonin taudit.

Mutta yllättävin on Oxfordin yliopiston tutkimus, joka osoittaa, että vähätelty lievä covid aiheuttaa aivoissa vanhenemista tuhoten harmaita soluja vajaassa puolessa vuodessa enemmän kuin normaalisti noin kymmenessä vuodessa.

Sitä en suin surminkaan halua. Niin kauan kuin 100-prosenttisesti estävää rokotetta ei ole, pidän sisätiloissa FFP2-maskia, muistan turvavälit ja käsidesin. Enkä kitise, sillä ajattelen ukrainalaisten järkyttävää kärsimystä.

Kirjoittaja on toimittaja, kolumnisti ja tietokirjailija.