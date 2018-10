Keskusjärjestöjen isku odotettavissa lähipäivinä

Palkansaajaliikkeen ja pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen yhteenotto herättää laajaa huolta perinteisessä työmarkkinajärjestelmässä. Vastaisku on luvassa lähipäivinä. Kenties jo huomenna perjantaina. Palkansaajajärjestöt SAK, STTK ja Akava sekä työnantajien EK sekä Kuntatyönantajat ovat viime päivät valmistelleet omaa mallia, jolla kiistaan voitaisiin saada ratkaisu.

Tähän asti pääministeri on puolustanut tiukasti esitystään, jolla irtisanomisia voitaisiin pienissä yrityksissä helpottaa. Suomen Yrittäjien ajama malli on erityisen rakas Sipilälle itselleen sekä entiselle pääministerille Matti Vanhaselle.

Pääministeri Sipilälle, valtiovarainministeri Petteri Orpolle (kok. ) sekä yllättävänkin vahvaksi haukaksi nousseelle sisäministeri Kai Mykkäselle (kok.) palkansaajien kompromissit eivät ole kelvanneet.

Perinteisten työmarkkinajärjestöjen valmisteleman yhteisesiintymisen tuloksesta ei ole toki takeita, mutta niiden viestiä ei hallituskaan voi noin vain sivuuttaa. Samalla työmarkkinajärjestöt voivat tehdä merkittävän paluun yhteiskunnallisen päätöksenteon pariin. Kyseessä olisi jopa osittainen paluu vahvaan kolmikantaan.

Erityisen tärkeää onnistuminen olisi Elinkeinoelämän keskusliitolle. Jos sen mukaan tulo auttaisi ratkaisun löytymistä, EK:n painoarvo nousisi samoista jäsenistä kilpailevan SY:n kustannuksella. Myös palkansaajajärjestöille EK:n mukanaolo olisi tärkeää. Kun työnantajalinnake pari vuotta sitten päätti irtautua tulosopimuksista palkansaajien kauhuksi, nyt se ainakin osittain palaisi samoihin neuvottelupöytiin.

Sipilän johtamalle keskustalle työmarkkinakiista on alkanut osoittautua painajaiseksi. Eduskuntaryhmässä ihmetellään, mitä hyötyä tässä asiassa profiloitumisesta puolueelle on. Osa puolueen kansanedustajista näkee Sipilän johdattavan keskustataustaisen SY:n toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen kanssa puolueen poliittiseen paitsioon.

Kriitikoiden mukaan keskusta häviää tässä profiloitumisessa kokoomukselle, jonka kannattajille välirikko ay-liikkeen kanssa voi olla jopa aatteellisesti kannatettavaa. Keskustalle yhteistyö palkansaajien kanssa on perinteisesti ollut luontevaa. Myös puolueen punamultasiipi kavahtaa nyt tilannetta, jossa puolue asemoi itsensä kokoomuksesta oikealle.

On syytä havaita, että keskustassa on haukkojen lisäksi myös kyyhkyjä. Muun muassa työ- ja elinkenoministeri Mika Lintilä (kesk.) ennakoi jo varhain tilanteen sellaiseksi, että hallituksen vastaantulo oli välttämätön. Myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen on esiintynyt asiassa sovinnollisesti.

Tilanne on nyt äitynyt niin pahaksi, että pääministerinkään ei enää kannata päkittää asiassa, vaikka olisikin oikeassa. Tähän uudistukseen työmarkkinat eivät vain vielä ole kypsiä.

Jos keskusjärjestöt todella pystyvät nyt yhteisesiintymiseen esittämään keinoja, hallituksen kannattaisi tarjoukseen tarttua. Talouskasvun ja myönteisen valtion talouden katkaiseminen tähän kiistaan ei ole kenenkään etu. Tämän tietävät myös vaaleihin valmistautuvat suomalaiset. Sopijoille on tarjolla nyt sankaruutta.