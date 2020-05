Uutispäällikön kommentti: Hallituksen suositus nosti porvarit takajaloilleen —onko oikeiston etätyövihan syy pelko metropolin kuihtumisesta?

Kun kerran digiloikka sitten tehdään, naftaliinista nouseekin porvarien ikiaikainen epäluulo "laiskoja" työntekijöitä kohtaan.

Koronakriisi on tunnetusti saanut aikaan ennenkokemattoman etätyöbuumin Suomeen. Eri tietojen mukaan jopa miljoona suomalaista tekee töitä kotoaan käsin.

Kouluissa palataan lähiopetukseen ensi viikolla, mutta muuten hallitus suosittelee etätöiden jatkamista ainakin kesän yli. Ilmiö on herättänyt myös paljon pohdiskelua, tuleeko etätöistä pysyvämpi ilmiö koronan jälkeen ja voiko se johtaa maalle suuntautuvaan muuttoliikkeeseen.

Etätyö tuntuu sujuneen niin hyvin, että se on saanut porvarit nousemaan takajaloilleen.

Mediapersoona ja kokoomustaustainen yrittäjä Jethro Rostedt totesi vapunpäivänä Iltalehdessä etätyön laskevan tuottavuutta.

"Herätään kymmeneltä, välillä viedään koiraa ulos, imuroidaan ja valmistetaan vaimolle karjalanpaistia", Rostedt epäilee.

Kauppalehden päätoimittaja Arno Ahosniemi taas pelkää kesän yli jatkuvaa etätyöputkea, koska "yrityksen uudet tuotteet ja innovaatiot eivät kehity, jos henkilökunta työskentelee vain etänä."

Tiistaina hallituksen etätyösuosituksia arvostelevaan kuoroon liittyi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

"Jotta Suomi saadaan kunnolla liikkeelle, ihmiset on saatava töihin", Orpo sanoi ikään kuin etätyöt eivät olisi "oikeita töitä."

Elinkeinoelämän ja oikeiston edustajat ovat vuosikausia paasanneet digitalisaatiosta ja tuottavuuden parantamisesta. Kun kerran digiloikka sitten tehdään, naftaliinista nouseekin porvarien ikiaikainen epäluulo "laiskoja" työntekijöitä kohtaan.

On totta, että etätöissä turhiin kokouksiin, tyhjänpäiväisiin kehittämisseminaareihin ja johtoportaan yleiseen patsasteluun on vähemmän mahdollisuuksia. Useimmissa oikeissa töissä tulosten mittaaminen on kuitenkin aika helppoa. Keskittymistä vaativissa tehtävissä tulosta syntyy kotikonttorilla hyvin todennäköisesti enemmän kuin hälyn ja jatkuvien keskeytysten riivaamissa avokonttoreissa.

Arkijärkikin sanoo, että tuottavuus nousee kun töissä keskitytään työntekoon ja ikiaikaisesta paperinpyörittämisestä siirrytään käyttämään nykyaikaisia välineitä. Työmatkoihin tai liikenneruuhkiin kulutettu aika tuskin sekään parantaa talouden tuottavuutta. Turhia päästöjä työmatkat kyllä aiheuttavat.

Onko syy oikeiston etätyövihaan sittenkin siinä, että se tarjoaa vaihtoehdon metropolialueen jatkuvalle kasvulle.

Helsingin keskusta on etätöiden myötä ankea ja tylsä paikka. Voi olla, että moni ei halua jatkossakaan raahautua viettämään päiväänsä pääkaupungin ylihintaisiin konttoreihin.

Se satuttaisi gryndereitä, rakennusteollisuutta ja ylipäätään urbaanin elämän ylivertaisuuteen uskovia.

Etäyhteyden päässä yritysten johtajat myös putoavat jalustaltaan. Prameisiin työhuoneisiin ja seminaarisaleihin tottuneet pomot istuvatkin nyt luurit päässä keittiön pöydän ääressä.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) on polkaissut käyntiin työryhmän pohtimaan poikkeusolojen aikaisen digiloikan vakiinnuttamista. Voi olla, että tässä on jälleen yksi turha työryhmä, mutta idea on joka tapauksessa harvinaisen fiksu.

Ylipäätään maailmassa ei pidä nyt miettiä sitä, miten päästään takaisin tehottomaan oravanpyörään, vaan sitä miten epidemian aikana syntyneet uudet innovaatiot ja toimintavat saadaan tuottamaan kasvua ja parempaa elämänlaatua myös tulevaisuudessa.

