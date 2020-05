Korona voi auttaa Kouvolaa ja muitakin, jos etätyö lisääntyy pysyvästi – "Viidessä minuutissa ydinkeskustasta olet maalla"

Kaupunki on etsinyt lähinnä säästöjä, mutta jäljellä oleva kouluverkko mitoitetaan siten, että uusiakin oppilaita mahtuu, sanoo kaupunginjohtaja Marita Toikka.

"Olen ollut kaupunginjohtajana kolme vuotta ja hämmästelen itsekin imagoa, joka ei vastaa lainkaan todellisuutta Kouvolasta. Kouvolan on hieno paikka ja täynnä mahdollisuuksia idearikkaille ihmisille", sanoo kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Koronavirus voi koitua Kouvolan kaltaiselle kaupungille vielä siunaukseksi. Kaupunki kärsii rahapulasta ja kulahtaneesta maineesta, mutta sijainti on hyvä: junamatka Helsingin keskustasta vie vain puolitoista tuntia ja vie tarvittaessa Kiinaan asti, ja asuntojen hinnat ovat hämmästyttävän edullisia.

Vitsit kaupunkiarkkitehtuurin ankeasta Kouvostoliitosta eivät naurata kaupunginjohtaja Marita Toikkaa.

Kouvola voi hyötyä koronatilanteesta, Toikka arvioi.

"Meiltä pendelöi tavallisestikin Helsinkiin 1 000 ihmistä päivässä, Kouvolassa on melkein 8 000 kesäasuntoa ja tästä etätyöstä on nyt meneillään monenlaista pohdintaa, myös meillä kaupungilla."

Lisääntyvä etätyö edellyttäisi maaseudun palvelujen vahvistamista. Toistaiseksi Kouvola on lähinnä miettinyt säästöjä.

Toikka totesi marraskuussa, että "Kouvolan taloustilanne on erittäin huono". Niinpä palveluverkkoa muutetaan vastaamaan väestömäärää ja sen sijoittumista, ja esimerkiksi koulut vähennetään 34:sta 20:een. Se yksin tuo henkilöstösäästöjä kahdeksan miljoonaa euroa.

"Peruskoulujen määrä laskee, mutta lähikoulut pyritään pitämään. Opetus ei voi olla kiinni seinistä, ja mietimme erilaisia oppimisympäristöjä ja digitaalisuutta ja sitä, johtaako tämä kevät siihen, että etäopetusta voisi olla osittain jatkossakin."

Toikan mukaan siitä pidetään huoli, ettei koulumatkoista tule liian pitkiä ja että jäljelle jäävät koulut voivat ottaa uusiakin oppilaita, jos etätyöperheiden määrä kasvaisi pysyvästi.

"Luulisin myös, että uuden koulun aloittaminen on helpompaa kuin vanhan lopettaminen."

Myös terveyspalveluita hoitava kuuden kunnan kuntayhtymä Kymsote päivittää palveluverkkoaan.

"Se olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin, koska terveyspalveluiden asiakasmäärät ovat monin paikoin pieniä."

Avainsanoja ovat jatkossa helppo pääsy, liikkuvat palvelut ja etäyhteydet.

"Meillä on esimerkiksi Suomen ensimmäinen kiertävä hammaslääkäribussi."

Kaupunkistrategian kärjessä ovat yritykset, lapset ja nuoret, mutta Toikka näkee mahdollisuuksia myös maalla: on luontoa ja luomuruokaa, Repoveden kansallispuistoa ja tutkittua turvallisuudentunnetta.

"Viidessä minuutissa Kouvolan ydinkeskustasta olet maalla. Meillä on erittäin vahva maaseutu ja tuhat maatalousyrittäjää eli käsitykseni mukaan eniten koko Etelä-Suomessa yhden kunnan alueella. Pyrimme myös maatalouslomituksen isommaksi työnantajaksi koko Etelä-Suomessa."

Huhtikuun alussa Kouvola ilmoitti lomituspalvelujen eli 80 lomittajaa koskevista yt-neuvotteluista, joiden tavoitteena ovat lomautukset ja vähennykset. Tilat ovat vähentyneet ja lomittajat eivät olleet mukana aiemmassa lomautuspäätöksessä, Toikka perustelee.

Nykyinen Kouvola syntyi kuuden kunnan yhdistymisellä vuonna 2009. Samaan aikaan yhdistyi kymmenestä kunnasta Salo, jossa niinikään on monta pientä ja harvaan asuttua entistä maaseutukuntaa.

Salo pyrkii kaupunginjohtaja Lauri Innan mukaan Suomen tunnetuimaksi maatalouskaupungiksi ja sanoo itsellään olevan "toivoa". Entä Kouvola?

"Kyse on selkeästi isommasta ja laajemmasta asiasta kuin vain Salosta tai Kouvolasta. Väestö keskittyy muutamaan isoon kaupunkiin ja kamppailemme samojen ongelmien kanssa lähes koko C21-ryhmässä."

C21 on Suomen 21 suurimman kaupungin kerho, jonka kokosi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori. Vaikka Kouvola on kovin erilainen kuin Helsinki tai Tampere, se hyötyy Toikan mukaan vapaasta ajatustenvaihdosta ja julkilausumista. C21-kaupunginjohtajilla on oma Whatsapp-ryhmänsäkin.

Junaradan Kiinaan luulisi olevan näin lentoliikenteen lama-aikana lottovoitto Kouvolalle, mutta se ei ole.

"Kiina ei vielä näy niin kuin sen pitäisi. Sen eteen tehdään töitä, sillä Kiinassa odottaa paljon vientiä Eurooppaan ja Kouvolan ratapihalta aukeaa tie Venäjään ja Aasiaan. Mie näen senkin isona mahdollisuutena."

Toikan puoliso on Mikkelin ravirataa johtava Kari Tiainen ja kotona asuu vielä kaksi lasta ja vinttikoiraa.