Hädän hetkellä kutsuttiin Vanhanen apuun – kokeneen valtiovarainministerin ja puolueen puheenjohtajan rooleissa muhii valtataistelu: Valtiovarainministeri ei päällystakkia kaipaa

Vaikka Matti Vanhasesta syntyy harmaa mielikuva, hänet muistetaan värikkäästä historiasta: avioerosta, naisystävistä, Nuorisosäätiöstä, vaalirahoituksesta ja lautakasoista.

Uudeksi valtiovarainministeriksi noussut Matti Vanhanen, jos kuka, on puoleen mies. Keskusta on voinut usein turvautua häneen hädän hetkellä. Nyt on hätä ja Vanhanen vastaa jälleen kutsuun. Eduskunnan puhemiehen arvovaltainen paikka vaihtuu tuuliseen valtiovarainministerin pestiin, koska isänmaan ja puolueen etu vaatii.

Harmaaksi ja värittömäksi kuvailluksi poliitikoksi Vanhanen on jo saavuttanut poikkeuksellisen paljon: Pitkäaikainen kansaedustaja, puolustusministeri, kaksinkertainen pääministeri, eduskunnan puhemies, keskustan puheenjohtaja ja puolueensa eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja vieläpä kaksinkertainen presidenttiehdokas.

Vanhasen ansioksi – tai syyksi – voi laittaa myös niin sanotun Nurmijärvi-ilmiön esiin nostamisen. Se tarkoittaa, että ihmiset haluavat asua kaupunkien keskustojen sijaan maalaismaisemassa. Ilmiö on jälleen nostamassa päätään.

Keskustan nuorisojärjestön entinen puheenjohtaja nousi kolmannella yrityksellä eduskuntaan keskustan "veret seisauttaneen" vaalivoiton myötä vuonna 1991. Vanhasesta tuli puolustusministeri pääministeri Anneli Jäätteenmäen (kesk.) hallitukseen vuoden 2003 vaalien jälkeen. Jäätteenmäen jouduttua eroamaan pääministerin paikalta parin kuukauden kuluttua, Vanhanen nousi pääministeriksi kesäkuussa ja keskustan puheenjohtajaksi saman vuoden lokakuussa.

Keskusta säilytti seuraavissa vaaleissa suurimman puolueen aseman ja Vanhanen jatkoi pääministerinä. Vaikka Vanhanen on Suomen kolmanneksi pitkäaikaisin pääministeri, hän ei ollut pääministerinä yhtään täyttä vaalikautta.

Toinen pääministerikausi päättyi kun hän henkilökohtaisiin syihin vedoten luopui vapaaehtoisesti pääministeriydestä ja puoleensa puheenjohtajuudesta kesäkuussa 2010. Syksyllä Vanhanen jätti myös eduskunnan, koska hän aloitti Perheyritysten liiton toimitusjohtajana.

Keskustan puheenjohtajaksi ja pääministeriksi nousi Mari Kiviniemi.

Veri veti kuitenkin politiikkaan ja Vanhanen palasi eduskuntaan vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Vuosi sitten hänet valittiin eduskunnan puhemieheksi.

Vanhasen pääministerikautta leimasivat myös vastoinkäymiset. Kohuja riitti muun muassa avioerosta, naisystävistä, Nuorisosäätiöstä, vaalirahoituksesta ja lautakasoista. Vanhasen tekemisiä on käsitelty niin KRP:ssä kuin perustuslakivaliokunnassakin. Vanhasen lahjusepäilyn yhteydessä moni suomalainen oppi, mitä on tuppeen sahattu lauta. Myös Rukan hangilla kypsynyt idea eläkeiän nostamisesta sai aikaan kovan metelin.

Valtiovarainministerin paikalta eronnut keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni haluaa jatkaa niin sanotussa viisikossa eli hallituspuolueiden puheenjohtajien ydinryhmässä. Vanhanen puolestaan ei ole halukas viisikon jäseneksi eikä pääministerin sijaiseksi.

Keskustan oudosta järjestelystä huolimatta on selvää, että Vanhanen on valtiovarainministerinä keskustan ykkönen hallituksessa. Entisenä pääministerinä ja eduskunnan puhemiehenä Vanhanen ei lähde "ottopojaksi" hallitukseen. Valtiovarainministerinä hän ei päällystakkia tarvitse.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus saa Matti Vanhasesta kokeneen, kovat koulut käyneen valtiovarainministerin. Vanhasen onnistumisesta riippuu koko hallituksen tulevaisuus.