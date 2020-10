Kommentti: Kotiseuturakkaus tuo vaikka rappuset rinteeseen

Muutaman vuoden kestänyt kuntoporrasbuumi jatkuu. Olisiko vauhti jopa paranemassa?

Rappusia reippailuun on rakennettu ahkerasti esimerkiksi Pohjanmaalla. Tänä vuonna on kipaistu käyttöön ainakin nämä portaat: Koskenvuori Soinissa, Mustikkavuori Ähtärissä, Kitka Kortesjärvellä ja Kuoppala Lappajärvellä.

Lapuan Simpsiölle on valmistumassa 400-metrinen portaikko. Vähässäkyrössä rakentaminen alkaa ensi keväänä. Lista jatkuu, ennustan.

Omille kotikulmille rakennetut rappuset ovat lähiliikuntapaikkoja parhaimmillaan. Portaat vastaavat kysyntään, kun omaehtoinen liikkuminen on kunniassaan.

Ulkoliikunta on entistä suositumpaa, kun kokoontumisrajoitukset ovat sulkeneet ovia.

Portaita on pystytetty monella mallilla. Asialla voi olla urheiluseura tai porrashanketta varta vasten perustettu yhdistys. Kyläseurat ovat olleet aktiivisia. Kuntarahaa on mukana, ja usein valtiokin on antanut osansa. Samoin EU.

Ilman paikallista tarmokkuutta yksikään hanke ei olisi toteutunut.

Jonkun tai joidenkin on pitänyt päättää: ”Ryhdytäänpä toimeen! Rakennetaan portaat yhteiseksi iloksi.”

Kuntoiluinnostuksen lisäksi mukana on vähintäänkin ripaus kotiseuturakkautta.