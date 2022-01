Heikki Tuuri Nyt on tosi kysymyksessä – vaikka asiat ovat pitkälle valmisteltuja, yhtään päätöstä ei ole tehty

Maakunnista kuulee usein moitittavan, että kaikki Suomessa keskitetään Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle. Maakunnissa on nyt tilaisuus näyttää, ettei samanlaista kehitystä haluta maakuntien sote- ja pelastuspalveluihin, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Heikki Tuuri.

Historialliset aluevaalit (maakuntavaalit) on nyt pidetty, äänet laskettu ja paikat jaettu. Vaalien suurin yllätys oli keskustan nousu kisaamaan aidosti suurimman puolueen asemasta. Lähes yhtä suurena yllätyksenä voi pitää perussuomalaisten putoamista kärkikahinoista.

Vaalien voittajilla ja valituilla valtuutetuilla on nyt ansaittu pieni hetki nauttia voitostaan, mutta totinen työ alkaa välittömästi. Nyt on tosi kysymyksessä, kun oman alueen sote- ja pelastuspalveluista pitää oikeasti päättää valtion asettamissa taloudellisissa rajoissa.

Valituilta voi kysyä samoin kuin joskus vuosikymmeniä sitten vaalien voittajalta: Mitä aiot vaalivoitollasi tehdä?

Vaalien alla puhuttiin paljon siitä, etteivät äänestäjät tienneet, mistä nyt äänestetään. Joidenkin puolueiden vaalimainonnan perusteella saattoi tulla siihen tulokseen, ettei asia kaikille puolueillekaan ollut kirkastunut.

Eilen valitut aluevaltuustot vastaavat kuntien sijaan oman alueensa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastuspalveluista. Palvelut pitäisi toteuttaa jo perustuslain mukaan siten, että ne ovat tasapuolisesti kaikkien asukkaiden saavutettavissa.

On ymmärrettävää, että aluevaalienkin yhteydessä kiinnostaa puolueiden valtakunnallinen kannatus. Alueilla ei kuitenkaan ole varaa puoluepoliittiseen riitelyyn, koska päätöksiä on tehtävä yhteistyössä ja niitä on tehtävä nopeasti.

Valmista mallia ei ole, eikä sitä voisikaan olla, koska hyvinvointialueet ja kunnat sekä niiden asukkaiden tarpeet ovat erilaisia.

Maakunnista kuulee usein moitittavan, että kaikki Suomessa keskitetään Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle. Maakunnissa on nyt tilaisuus näyttää, ettei samanlaista kehitystä haluta maakuntien sote- ja pelastuspalveluihin. Joka kuntaan ei tarvita raskasta terveyskeskusta, kyläsairaanhoitajalla pärjää jo pitkälle.

Hyvinvointialueet aloittavat varsinaisen toimintansa ensi vuoden alussa, mutta valtuustojen työ alkaa nyt.

Valtuustoilla on vajaa vuosi aikaa hyväksyä muun muassa strategia ja laittaa hallinto pystyy. Aivan tyhjältä pöydältä työtä ei tarvitse aloittaa, koska asioita on jo valmisteltu alueellisissa sote-uudistuksen johtoryhmissä.

Vaikka asiat ovat pitkälle valmisteltuja, yhtään päätöstä ei ole tehty. Se on uusien valtuutettujen tehtävä. Valmistelua tehneillä virkamiehillä on paljon valtaa, mutta vastuu päätöksistä on valtuutetuilla.

Toivottavasti valitut valtuutetut tietävät, miten isoja päätöksiä pitää tämän vuoden aikana tehdä, ja ovat myös valmistautuneet niitä tekemään. Päätösten tekeminen ei ole helppoa. Hyvinvointialueen yhden hallinnon alle on esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla mahdutettava 19 eri sote-organisaatiota (MT 19.1.).

Toivotan vaalien voittajille sekä uusille valtuutetuille onnea ja menestystä. Erityinen kiitos kuuluu kaikille ehdokkaille ja heitä äänestäneille. He ovat demokratian sankareita.