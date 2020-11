Hyvää isänpäivää kaikille isille

Isän merkitys lapsen kehitykselle on merkittävä. Tutkitusti isän läsnäolo varhaislapsuudessa ennaltaehkäisee mielen­terveyden oireita lapsen myöhemmällä iällä.

Lasten psykologi ja tutkija Malin Bergströmiä on tutkinut 172 000 vuoroasuvaa lasta. Kysyimme häneltä, onko hänen tutkimuksissaan havaintoja, että äidin merkitys lapselle olisi merkittävämpi kuin isän? Hän vastasi, että ei. Sukupuolella ei ole merkitystä lapsen näkökulmasta, vaan vanhemman hoiva ja huolenpito ovat ratkaisevia tekijöitä.

Asumisjärjestelyistä vuoroasuvat lapset voivat parhaiten heti ydinperheen jälkeen. Suomessa käräjäoikeuden ensipäätöksellä annettiin lähihuoltajuus äidille 87-prosenttisesti (Palo-Repo, 2003–2006). Noin 15 prosenttia suomalaisista lapsista elää isän kanssa vain kaksi viikonloppua kuukaudessa tai vähemmän. Suomessa on Pohjoismaiden korkein avioerotilasto, joten asia koskettaa noin 30 000 lasta vuodessa.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa 2020–2024 kerrotaan, että Suomi on lähellä tasa-arvon kärkeä, vaikka todellisuudessa miehet ja pojat mukaan laskettuna Suomi on vasta sijalla 72. Koska hallituksen kunnian­himoinen tavoite on olla tasa- arvon kärkimaa, tulisi huoltajuusasiat saattaa kuntoon.

Suomalaiset isät ainoana maailmassa viettävät koulu­ikäisten lasten kanssa enemmän aikaa kuin äidit. Yhteiskunnallisesti ei ole mitään järkeä syrjiä tavallisia isiä ja lapsia ja ylläpitää tarpeetonta riitaisuutta.

Isänpäivä on nyt virallinen liputuspäivä, joten nostetaan liput salkoon ja arvostetaan hyvää isyyttä. Se on yhteis­kunnan vahva tukipilari, vaikka isyyden arvostamisessa on vielä valtavasti kehitettävää.

Petri Kolmonen

puheenjohtaja

Lasten oikeudet ry