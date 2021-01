Terveysturvaa rajoille

Mitä nopeammin Suomen rajat saadaan turvattua, sitä nopeammin epidemia saadaan hallintaan. Suomen sisäisiä rajoituksia voidaan vähentää, kun tauti on tukahdutettu ja rajat turvattu.

Rajatoimet tukevat myös uuden muunnoksen aiheuttamien jatkotartuntojen torjuntaa ja ostavat aikaa rokotuksille. Monet näyttävät unohtaneen, että rajojen kautta tapahtuva infektiovuoto asettaa useimmat pyrkimykset taudin hillitsemiseksi kyseenalaiseen valoon. Jos tauti kiertää Suomessa, rajakontrollin teho jää puutteelliseksi.

Koronavirustauti ei tullut Suomeen tyhjästä, vaan se kulkeutui Suomeen salamatkus­tajana. Tauti käytännössä tukahtui Suomessa kesällä, mutta pääsi palaamaan puutteellisten rajatoimien takia. Rajat ja tukahdutus ovat ratkaisun avaimet kriisin syvenemisen pysäyttämiseksi.

Rajojen turvaamiseen liittyy kaksi asiakokonaisuutta: teknis-logistisia ja oikeudellisia seikkoja. Teknis-logistisesti hyväksi havaittuja käytäntöjä on paljon. Suomi voi muodostaa rajavalvonnassa onnistuneiden maiden malleista omansa. Oikeudellisesti on olennaista huomata, että ihmisten maahantuloa ei tarvitse estää laillisen maahantulon vaatimusten täyttyessä.

Tavoite on pysäyttää virus, ei ihmisiä. Kyse on testauksesta ja karanteenitoimista, joiden esimerkiksi professori Martin Scheinin on esittänyt yhden ratkaisuvaihtoehdon. Monet tahot ovat kyseenalaistaneet tiukemmat rajatoimet, koska ne hankaloittavat liikkumista ja aiheuttavat kustannuksia.

Se, että valtio hankaloittaa liikkumista ja tekee siitä kalliimpaa, ei ole sama asia kuin liikkumisen estäminen tai sen tekeminen laittomaksi. Rajojen testaus- ja karanteenitoimille ei ole mitään oikeudellista estettä. Scheininin malli perustuu muun muassa Eroon koronasta -asian­tuntijaryhmän esittelemään tukahdutusstrategiaan.

Scheininin mukaan Suomessa on julistettava poikkeusolot, säädettävä erillislaki poikkeuksista liikkumisvapauteen ja ryhdyttävä tiukkoihin toimiin rajoilla koronavirustaudin pysäyttämiseksi.

Maailmanlaajuisen pandemian aikana matkailussa on kaksi vaihtoehtoa: vain ulkomaan matkailijoiden elämä on hankalaa ja kallista tai kaikkien elämä on hankalaa ja kallista.

Hallituksen on aika osoittaa, että se pystyy valitsemaan pienimmän riesan tien.

Pauli Alin

teknologiajohtamisen apulais­professori

Thomas Brand

valtiotieteiden maisteri