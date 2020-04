Biotaloudessa uskoa tulevaisuuteen

Finnpulpin hanke rakentaa biotuotetehdas Kuopioon kaatui viime vuoden lopulla Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Alkutyrmistyksen jälkeen tehtaan suunnittelua on kuitenkin jatkettu. Toimitusjohtaja Martti Fredrikssonin mukaan hanke ei ole hävinnyt mihinkään, vaan haave tehtaasta elää edelleen. (MT Metsä 3/2020)

Muitakin hankkeita metsäteollisuudella on menossa. Muun muassa Metsä Group ilmoitti pari viikkoa sitten rakentavansa Raumalle maailman moderneimman sahan. Noin 200 miljoonan euron hake aloitetaan keväällä. Kemiin kaavaillun, kaksi miljardia euroa maksavan biotuotetehtaan hankesuunnittelu etenee. On esimerkillistä, että biotaloudessa on uskoa tulevaisuuteen. Suomi tarvitsee nyt investointeja.