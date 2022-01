Perjantaina kävi selväksi, ettei huomisesta alkavaksi kaavailtu susijahti toteudu. Kaikki Suomen riistakeskuksen myöntämät kaatoluvat jumittuivat valitusten myötä hallinto-oikeuksiin.

Riistakeskus oli myöntänyt suden kannanhoidolliseen metsästykseen yhteensä 18 poikkeuslupaa kolmelle laumalle ja yhdelle susiparille. Nyt Vaasan, Turun ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeudet kielsivät lupien täytäntöönpanon niistä tehtyjen valitusten käsittelyn ajaksi. Kun valitukset on aikanaan käsitelty, ovat vain kahdeksi viikoksi myönnetyt poikkeusluvat jo aikaa sitten vanhentuneet.

Suomessa toimitaan lakien ja asetusten mukaan ja noudatetaan oikeuden päätöksiä. Silti susijahdin vaihtuminen hallinnolliseksi farssiksi on suuri pettymys alueilla, joilla sudesta on tullut monella tapaa ihmisten arkeen vaikuttava tekijä.

On selvää, ettei 18 suden kaataminen olisi poistanut suden ihmiselle aiheuttamia ongelmia. Sekä määrällisesti että ajallisesti tynkä jahti olisi ollut kuitenkin merkki siitä, että järjestelmällä on keinot puuttua ongelmiin. Nyt vaikuttaa, ettei näitä keinoja ole.

Suden kannanhoidollinen metsästys perustuu suotuisan suojelutason määritykseen. Jahti toteutui viimeksi vuonna 2016, jolloin poikkeuslupia myönnettiin 46 kappaletta. Tuolloin Suomessa oli arviolta runsaat 250 sutta 34–38 susilaumassa.

On selvää, että susikanta on nyt huomattavasti vahvempi. Kannan ja sen suotuisan suojelutason määritys on Luonnonvarakeskukselta kuitenkin edelleen kesken.

Susi on taas poliittisen kiistelyn keskiössä. Kannan rajaamista ja suden ihmispelon palauttamista vaativat susialueiden asukkaat ja monet kunnat ja kaupungitkin. EU-komissiolle susipolitiikasta kannelleet luontojärjestöt puolestaan vastustavat metsästystä tiukasti.

Maan hallituksessa kiistan osapuoliksi löytyvät tuttuun tapaan keskusta ja vihreät. Kiistelystä huolimatta hallituksen on pakko palauttaa petopolitiikan uskottavuus. Susivahingoista kärsivillä kotieläintiloilla, koiriaan varjelevilla metsästäjillä ja lapsilleen koulukyytejä järjestävillä vanhemmilla mitta alkaa olla täynnä.

