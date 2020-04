Poikkeustilan ruumiillistuma toi elämän kuoleman tilalle

"Pääsiäisen sanoma tuo toivon toivottomaan, sille sen perusta on poikkeustilassa."

Tänä pääsiäisenä Suomi on poikkeustilassa. Sitä ei pääse pakoon. Lehdet ja televisio täyttyvät siihen liittyvästä uutisoinnista. Koulujen ja päiväkotien pihoilla tuuli tuhisee tyhjyyttä. Kodeissa koetellaan lähisuhteiden lujuutta. Koko Suomi huokaisee syvään muun maailman hengityksen tahtia tapaillen.

Poikkeustila pakottaa polvistumaan elämän syvien virtojen vierellä. Vietetään totaalista paastoa. Pääsiäisen sanoma tuo toivon toivottomaan, sille sen perusta on poikkeustilassa.

Italialaisen oikeusfilosofin Giorgio Agambenin mukaan poikkeustila ruumiillistuu käsitteessä ”homo sacer”. Käsite on peräisin antiikin Rooman varhaisen kauden tribuunilaista. Latinan sana ’homo’ merkitsee ihmistä ja ’sacer’ suomentuu sekä pyhäksi että uhratuksi (tarkka käännös jumalille pyhitetty). Roomalaisen Pompeius Festuksen mukaan homo sacer on ”se, jonka kansa on tuominnut rikoksen takia. Tätä ihmistä ei ole luvallista uhrata, eikä sitä joka hänet tappaa, tuomita murhasta.”

Homo sacerin poikkeustila on siinä, että antiikin Roomassa murhasta tuomittiin poikkeuksetta kuolemaan, mutta homo sacerin surmaaminen oli sallittu teko. Tämän statuksen saaneet olivat myös itse poikkeuksia, sillä rikoksensa vuoksi heidät olisi tullut tuomita kuolemaan, mutta näin ei tapahtunut, koska rikos oli tavanomaisen lainsäädännön välineillä mittaamaton.

Asemaan voitiin asettaa esimerkiksi ihminen, joka oli syyllistynyt isän murhaan. Keskiajalla saman kohtalon koki kuninkaanmurhaaja. Homo sacerin elämä oli sekä inhimillisen että jumalallisen oikeuden ulkopuolella.

Pääsiäisen suuressa kertomuksessa poikkeustila ruumiillistuu. Johanneksen evankeliumin mukaan Jeesus Nasaretilainen luovutetaan Pontius Pilatukselle, koska Juudean roomalaisella prokuraattorilla on valta tuomita kuolemaan. Pilatus pidättäytyy tuomarin roolista, sillä ei löydä syyllistä syytetystä.

Jeesuksen rikos on mittaamaton, hän väittää olevansa Jumalan Poika. Kansa huutaa kuolemaan miehen joutumatta itse tuomiolle. Jeesus Nasaretilainen on homo sacer – ihmiskunnan puolesta kuollut pyhä ihminen.

Pääsiäisen poikkeustila muutti maailmaa pysyvästi paremmaksi. Elämä voitti kuoleman. Huhtikuun hämmentävän harmauden keskeltä voi erottaa tulevaisuuden toivon tuikkeita.

