Kimmo Taipaleen talli muuttaa länteen eli Korpilahdelle

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Välkyn Tuisku ja rattailla Lahden kuninkuusravien oriiden lyhyen matkan voittoa tuulettava Kimmo Taipale muuttavat Itä-Suomesta keskelle, Korpilahdelle. Sieltä Suvelan tallilta vuokratuista tiloista valjakko purjehtii kohti uutta menestyskautta?

Kimmo Taipale vuokraa Suvelan Tallilta koko Korpilahdella sijaitsevan valmennuskeskuksen ja tilan rakennuksineen. Taipaleen entiset tilat Keiteleeltä ja Maaningalta puolestaan on vuokrattu eteenpäin. Taipaleella on käytössään muun muassa 36 karsinan tallit, viisi pihattoa ja kahden kilometrin mittainen treenirata.

"Muutto on tarkoitus toteuttaa loppukuun aikana", Taipale kertoo.

"Itäisemmät aiemmat tilat on vuokrattu eteenpäin, tai näin on ainakin sovittu. Keiteleen paikasta allekirjoitetaan sopimus torstaina. Olen yrittänyt tässä jo vähän aikaa hieman pienentää talliani ja toisaalta saada entistä laadukkaampia hevosia talliin, ja tässä tuntuisi nyt tapahtuvan sellaistakin. Katsotaan toki rauhassa, mitä tapahtuu. Välkyn Tuisku puolestaan on ollut takaisin tallissamme reilun kuukauden huilittuaan ja valmentauduttuaan syksystä alkaen alkuvuoteen omistajallaan Yrjö Kettusella. Se tuntuu terveeltä ja iloiselta, mutta ajokelit eivät ole suosineet. Näin huhtikuulle suunniteltu kauden avausstartti saattaa siirtyä seuraavalle kuulle."

Mitä Suvelan Tallin hevosille tapahtuu?

"Heillä on toiminta kai pienentynyt jo jonkin aikaa, ja joitakin tallissa jo valmiiksi asuvista hevosista on siirtymässä meille. Samoin Välkyn Tuiskun omistaja Yrjö Kettunen satsaa kovasti, ja häneltä on kaikkiaan kuusi hevosta tallissa, oikein lupaavia muitakin joukossa. Tässä muutossa on monta plussaa, mahdollisuus saada lupaavia hevosia valmennukseen ja hevosenomistajille tarjota hyvät olosuhteet sekä entistä lyhyempi matka isoihin raveihin keskimäärin. Välkyn Tuiskun matka kuninkuusraveihin esimerkiksi lyhenee olennaisesti. Se näkyy pienentyvinä matkakuluina ja ennen kaikkea hevosten hyvinvointina, kun ei tarvitse ajaa ihan yhtä pitkään raveihin enää."

Millaisia uusia hevosia talliin tulee ja mitä on tulossa starttiin tänä vuonna?

"Nyt on listoilla 18 hevosta, joista muutama voi olla vielä lähdössä pois. Uuteen talliin on tulossa mm. kolmevuotias Muscle Hillin Ruotsissa syntynyt tytär ja Jolly Royn sisko Meliora Riikka Avotieltä ja kaksivuotias ori Thanos (Timoko) samasta emästä samalta omistajalta. Saman omistajan Tähtihohto on myös kiinnostava, ja muutenkin tallissa on monta nuorta lupaavaa sekä suomenhevosta että lämminveristä. Täytyy yrittää nousta edelleen valmentajatilastossa, kun tässä on viime vuosina saatu pientä nostetta aikaiseksi."