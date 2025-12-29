Päivän ravit ja ideahevonen: Rovaniemellä väärän suosikin päivä Pakkaset ovat saapuneet hevosihmisten iloksi Suomen ylle. Uutta raviviikkoa aloitellaan Rovaniemen kymmenen lähdön iltaraveilla.

Nipori oli radalla myös Kuninkuusravien perjantaina. Kuvassa hevosta lämmittää valmentaja Sauli Martimo. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Rovaniemen lähdöissä ei ole varsinaisesti tungosta. Maanantain tapaan pelipuolen kärkenä on kuudennesta lähdöstä starttaava euronelkku.

Kierroksen eniten rastattu hevonen on päätöskohteen Regress W.F. Mertsi Salmisen suojatti ei ole varsinainen voittokone, eikä sisärata suosi tasaista lähtijää. Perusluokka ja noususuunnassa oleva kunto ovat kuitenkin kovaa valuuttaa tässä lähdössä, jos kiritiloja löytyy.

Näkemystä on euronelkun avauslähdössä, jossa pelikansan suosikki Loisto-Apassi kirmaa kisassa korealla taululla. Kaksi edellistä Rovaniemen voittoa ovat luonnollisesti merkki kehityksestä, mutta suosikkiasemaa voisi tällä kertaa jonkun verran haastaa.

Aiemminkin Loisto-Apassin kanssa tasapäin taistellut Jerry Cotton pääsee nyt starttaamaan 20 metriä edempää. Rauno Oikaraisen treenattava otti Oulussa mukavasti vauhtia matkalla.

MT Hevosten suosikki lähtöön on kuitenkin Nipori. Sauli Martimon suojatti palasi joulukuun puolivälissä Oulussa tauolta, ja vaikka sijoitus oli vasta viides, oli meno tämänpäiväistä oleellisesti kovemmassa lähdössä hyvinkin asiallista.

Tuntuu, että hyvin vähäeleisen viisivuotiskauden suorittanut ruuna olisi ottanut alkutalven aikana askeleen eteenpäin. Vastustajien on parannettava edellisistä starteistaan, jos meinaavat löytää kropastaan Niporin Oulussa esittämää vauhtia.

Napapiirillä ravit alkavat kello 18.00 ja euronelkun avaus on kello 19.55.

Länsinaapurin välipäivät ovat olleet päivästä toiseen Toto85-pelin sävyttämiä. Niin myös tällä kertaa, jolloin ruotsalaisen raviurheilun ystäville tarjotaan sporttia Tanskan puolelta Skivestä.

Skiven radalla on omat erityispiirteensä. Radan pituus on vain 950 metriä. Loppusuoralla on open stretch, jota pitkin sisäradan hevoset voivat näyttää kirikykyään.

Skiven Toto85-peli menee euronelkun kanssa päällekkäin. Kupongit pitää jättää sisään kello 20.10 mennessä.