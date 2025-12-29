Valta-asemassa olevat miehet ovat seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön takana hevosalalla – ”Tämä on ilmentymä hiljaisuuden kulttuurista” Tuore ruotsalais-norjalainen tutkimus kertoo, että seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö on laajalle levinnyt ongelma hevosalalla.

Kuva hevosalalla tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä on ruotsalais-norjalaisen tutkimuksen mukaan terävä. Uhreja ovat nuoret naiset, tekijöitä heitä vanhemmat, valta-asemassa olevat miehet. Kuva: Gymnastik- och idrottshögskolan GIH

Kuva hevosalalla tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä on terävä. Itseään vanhemmista miehistä talliympäristössä riippuvaiset ja alisteisessa asemassa olevat nuoret naiset kohtaavat hyväksikäyttöä eri muodoissa. Ruotsissa ja Norjassa tehty sosiologinen tutkimus osoittaa, että sitä tapahtuu useamman kuin joka toisen nuoren naisen kohdalla.

Vuosina 2024-25 tehtyyn tutkimukseen osallistui yli 650 henkilöä, joista lähes 55 prosenttia oli kokenut talliympäristössä häirintää joko loukkaavien seksuaalisten kommenttien, ei-toivotun seksuaalisen koskettelun tai siihen pakottamisen muodoissa. Yleisiä olivat myös sopimattomat kommentit tytön tai naisen ulkonäöstä.

Tutkijat pitivät huolestuttavana sitä, että osallistujista usea ei ollut ennen tutkimukseen osallistumista kertonut kohtaamastaan häirinnästä viranomaisille. Häirinnän uhrit aliarvioivat tutkijoiden mukaan kokemuksiaan.

”Tämä on ilmentymä hiljaisuuden kulttuurista, jota vallitsee sekä hevosurheilussa että muissa urheilulajeissa. Se on yksi suurimmista haasteista”, ruotsalaisen Gymnastik- och idrottshögskolan GIH:n tutkija Susanne Johansson toteaa yliopiston tutkimustiedotteessa.

Hän huomauttaa, että tutkimuksen otosta ei voi yleistää koskemaan koko hevosalaa, mutta tulos ei ollut satunnainen ja häirinnälle altistuneiden määrä oli suuri. Sen vuoksi tutkimuksessa voitiin tarkastella, mitkä tekijät häirintätilanteita luonnehtivat ja mistä ihmisryhmistä ja riskitekijöistä on kyse.

Tulokset kertovat, että usein häirinnän uhreiksi joutuvat talleilla nuoret hevostenhoitajat tai muut työntekijät. Usein tekijät ovat vanhempia, valta-asemassa olevia miehiä, kuten tallin tai hevosen omistajia, opettajia tai valmentajia.

”Tämä eriarvoisuus luo ihmissuhteiden ja vallan epätasapainoa, jotka ovat tunnettuja seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön riskitekijöitä”, tutkijat kirjoittavat.

Tutkimuksen tekijöiden mukaan tulokset vahvistavat aiemmin hevosurheilussa esiin nostettuja ongelmia ja korostavat taustalla olevia rakenteellisia syitä. Seksuaalista häirintää hevosalalla ei ole tutkijoiden mukaan vielä kattavasti kartoitettu Ruotsissa ja Norjassa.

”Väärinkäytösten estämiseksi tarvitaan turvallisuustoimia sekä selkeitä ja systemaattisia rutiineja. Koska kyseessä on samanaikaisesti kulttuurinen, organisatorinen ja ihmissuhteisiin liittyvä ongelma, pitkäjänteinen ja strateginen työ on välttämätöntä”, Johansson sanoo.

Vahvaa yhteistyötä tarvitaan hänen mukaansa laji- ja organisaatiorajojen yli.

”Toivomme, että ongelmakuvan konkretisointi ja kaltoinkohtelun syiden näkyväksi tekeminen mahdollistavat konkreettisten ja kohdennettujen toimien kehittämisen näihin ongelmiin vastaamiseksi. Meidän on jatkuvasti parannettava läpinäkyvyyden, vuoropuhelun ja raportoinnin mahdollisuuksia päästäksemme lähemmäksi hevosmaailmaa, jossa ihmisten hyvinvointi ja turvallisuus ovat yhtä itsestäänselvyyksiä kuin hevosen hyvinvointi ja turvallisuus”, tutkija painottaa.

