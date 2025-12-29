Maanantaina Rovaniemelle kilvanajoon, tammikuussa Ruotsiin harjoitteluun – Iines Kassisella on raviurheilu verissä Kaustisella hevosalaa opiskeleva Iines Kassinen lähtee vuodenvaihteen jälkeen työharjoitteluun Björn Goopin tallille Ruotsiin. Nuoren raviurheilijan tavoitteena on päästä koulun jälkeen työskentelemään useammalle tallille ulkomailla. Maanantaina hän ajaa Rovaniemellä kilpaa sekä ponilla että hevosella.

Ennätyksen 12,9a juossut All Wild Dreams on Iines Kassisen oma kilpahevonen. Kaksikko kilpailee seuraavan kerran maanantaina Rovaniemellä. Kuva: Johanna Pehkonen

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Torniosta kotoisin oleva Iines Kassinen rakentaa määrätietoisesti raviurheilijan uraa. Toista vuotta hevostalouden kaksoistutkintoa Kaustisella suorittavalle Kassiselle ei ole koskaan ollut muuta uravalintaa kuin raviurheilu.

”Ponit ja hevoset ovat aina olleet elämäni keskipisteenä. En minä ole koskaan miettinyt mitään muuta alaa kuin hevosiin liittyvää”, Iines Kassinen naurahtaa.

Kiinnostus hevosiin on tullut nuorelle raviurheilijalle verenperintönä. Äiti Riikka Keinäsellä on aina ollut hevosia kotitilalla. Lisäksi äidinisä Eino Keinänen oli myös innokas raviurheilun harrastaja.

”Olen aina sanonut, että hevosten kanssa touhuaminen on meidän sukuvikamme, mutta voisihan sitä ajan käyttää hullumminkin”, Kassinen kertoo.

Kotipaikalta Torniosta on Kaustiselle yli 350 kilometrin matka. Iines Kassinen myöntää, että muutto pois kotoa peruskoulun jälkeen hirvitti aluksi. Samalla uuden oppiminen raviurheilusta painoi vaakakupissa muuton puolesta.

Hetken Kassinen harkitsi myös hakupapereiden lähettämistä Ruotsin ravilukioon Wångeniin, mutta päätyi Suomessa pysymiseen.

”En olisi saanut ajaa Ruotsissa kilpaa omalla A-kategorian raviponillani, koska siellä ohjastajien yläikäraja on 15 vuotta”, Kassinen huomauttaa.

”Kaustinen tuntui fiksuimmalle vaihtoehdolle. On joka tapauksessa iso muutos muuttaa kotoa heti peruskoulun jälkeen.”

Kaustisella opintoja on vielä jäljellä toisen lukuvuoden jälkeen noin puolitoista vuotta. Opinnot sisältävät sekä käytännön harjoituksia että teoriaa.

”Minun kouluni kestää vähän kauemmin, kun suoritan kaksoistutkinnon. Mutta onpahan ylioppilastutkintokin samalla suoritettu.”

Kahden viime kauden aikana yhteensä peräti 18 voittoa juossut Aarteen Launo on Iines Kassiselle tärkeä kaveri. Kuva: Iines Kassisen arkisto

Tutkintoon sisältyy paljon käytännön harjoitusjaksoja. Ensimmäisen harjoittelun Iines Kassinen suoritti viime kesänä kotiseudullaan Ari Aatsingin tallilla.

”Omien hevosten ja ponin takia halusin olla kesän kotona. Oli näppärää käydä töissä Aatsingin tallilla, ja se oli oikein mainio harjoittelupaikka.”

Seuraavaan työharjoitteluunsa Iines Kassinen suuntaa Ruotsiin. Kotiseudulta Torniosta olisi helppo mennä harjoitteluun Ruotsin pohjoisimman radan Bodenin alueen valmentajille, mutta Kassinen lähtee kauemmas.

Ohjelmassa on yhdeksän viikkoa harjoittelua Björn Goopin tallilla Karlstadin lähistöllä. Idea hakea yhdelle Ruotsin suurimmista ja menestyksekkäimmistä talleista syntyi kaverin kautta.

”Kaverini on ollut jo jonkin aikaa Goopilla töissä, ja hänen kauttaan kiinnostuin sinne pääsemisestä. On tosi mielenkiintoista nähdä, kuinka työt on organisoitu yli 150 hevosen tallilla.”

Iines Kassinen sijoittui Aarteen Launon kanssa toiseksi Forssassa heinäkuussa ajetussa A-ponien PM-lähdössä. Kuva: Maisa Hyttinen / Suomen Hippos ry

Ruotsin raviradoista Kassiselle tutuksi ovat ehtineet tulla Boden ja Skellefteå. Yli 170 ponilähtöä urallaan ohjastanut Kassinen on voittanut Bodenissa pariinkin otteeseen omalla ponillaan Aarteen Launolla. Kaikkiaan Kassisella on poneilla 30 voittoa.

Hevosilla Kassinen on ajanut 27 starttia ja yhden voiton. Hevoslähdöt ovat Suomesta lukuun ottamatta yhtä Ruotsissa ajettua juniorchansen-lähtöä.

Uran avausvoitto hevosten lähdöistä tuli paikallisraveista toukokuussa Hannu Prokkolan valmentamalla Wild Alicella. Lumijoella vaikuttava Prokkola saa kiitosta Kassiselta.

”Suoritin Wild Alicella myös C-ajolupakurssin Oulussa. On todella hienoa, että kaltaiseni aloitteleva ohjastaja saa mahdollisuuden ajaa jonkun toisen valmentamalla hevosella. Wild Alice on muutenkin kiva hevonen ajettavaksi.”

Ensi kaudella Kassinen toivoo saavansa entistä useammin mahdollisuuden ohjastajana. Ensi kauden Salamakypärät-kilpailusarja kiinnostaa nuorta ohjastajaa.

”Kilvanajamista ei opi kuin ajamalla”, hän muistuttaa.

”Minulla on Kaustisella mukana sekä oma hevoseni All Wild Dreams että ponini, mutta ei yhdellä hevosella ajamalla kuitenkaan kovin paljoa kokemusta pysty keräämään. Toivotaan, että startteja tulisi ensi vuonna enemmän kuin tänä vuonna.”

Suomessa A-ponien lähtöjen ohjastajan yläikäraja on 18 vuotta. Ensi kauden jälkeen Iines Kassinen joutuu etsimään ponilleen mahdollisesti uuden ohjastajan. Kassinen ei kuitenkaan ole varma, jatkuuko Aarteen Launon kilpailu-ura hänen tullessaan yli-ikäiseksi ponilähtöihin.

”Ponilla on omat terveyshaasteensa, ja se alkaa olla kilpauransa ehtoopuolella. Hyvin todennäköisesti sen ura loppuu ensi kauden jälkeen, enkä ole varma, paljonko se ensi vuonnakaan kilpailee. Tavoitteeni ovat tulevaisuudessa joka tapauksessa hevosten lähdöissä eivätkä ponilähdöissä.”

Valmistumisen jälkeen Iines Kassisen suunnitelmat ovat ainakin tällä hetkellä hyvin selkeät. Työharjoittelu Björn Goopin tallilla ei tule jäämään viimeiseksi ulkomaankeikaksi.

”Haluan työskennellä ulkomailla hevosten kanssa. On tärkeätä kerätä paljon työkokemusta eri valmentajilta, ja jossakin vaiheessa oman tallin pito olisi haaveissa.”

Torniosta on ponnistanut maailmalle useampi huippuvalmentaja Timo Nurmoksesta ja Petri Salmelasta lähtien. Iines Kassinen ei välttämättä ole palaamassa kotiseudulle valmentajaksi.

”Kotitilalla ei voi pyörittää suurempimuotoista valmennustoimintaa, ja ajopaikatkin ovat kesällä aika vaatimattomat. On kuitenkin turha alkaa suunnitella asioita liikaa etukäteen, vaan katsotaan mihin maailma minua kuljettaa.”