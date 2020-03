Vermo paransi Derbyn sääntöjä?

Suuri suomalainen derby on kotimaisista ravikisoista suurin ja kaunein. Sellaisessakin löytyy aina parannettavaa, ja nyt Vermo onkin hienosäätänyt kilpailun ehtoja - äkkiseltään tuntuisi ainakin siltä - parempaan. Muutokset ovat voimassa heti.

Anu Leppänen

Markku Nieminen tutussa puuhassa, valitsemassa valmennettavalleen lähtörataa Derbyn finaaliin. Vastaisuudessa Suuren suomalaisen Derbyn finaalin lähtöradat määräytyvät uudistuneella periaatteella.

Derbyssä ajetaan nykyään 150000 euron ykköspalkinnosta, ja se tarjoaa vielä kasvattajapalkkion tuplana. Viime vuosina on syntynyt keskustelua karsintasysteemien osuvuudesta, ja nyt Vermon hallitus ja Hippoksen sääntövaliokunta ovatkin sinetöineet uudistuksia karsintasääntöihin.

Kilpailtava matka muuttuu Vermossa luonnollisesta syystä. Maalipaaluhan siirtyi viime syksynä 20 metrillä, ja nuo 20 metriä tulevat lisänä matkaan, joka on tästä eteenpäin 2620 metriä.

Karsintojen määrä nousee viidestä kuuteen, jos ilmoittautuneita on vähintään 51. Tämä varmistaa sen, että huonoja lähtöratoja 11-12 ei tule millekään karsintoihin osallistuvalle hevoselle, kun karsijoiden maksimimäärä on 60 hevosta. Lähtöratakysymys on merkittävä nykyaikaisessa raviurheilussa, jossa asetelmat ratkaisevat - siltä ainakin tuntuu - koko ajan vain enemmän ja enemmän.

Finaalin lähtöradat määräytyvät jatkossa eri tavalla. Tähän asti nopeimman kokonaisajan saanut kilpailija samalle sijalle karsinnoissa sijoittuneista (esimerkiksi karsintavoittajista) on saanut valita ensin lähtöpaikkansa. On kiinnitetty huomiota siihen, että olosuhteet saattavat muuttua suurestikin kilpailujen aikana, mikä ei tee valinnasta tasapuolista. Ensi syksystä alkaen valintavuorot arvotaan saman sijoituksen karsinnoissa saavuttaneiden kesken.

Jälkimmäinenkin muutos tuntuu ilman muuta hyvältä, koska se voi koitua myös hevosten hyväksi. Nyt ei kilpailla ajoista - pelkästään sijoituksista.

Vermon tiedote muutoksista:

Derbyn Suuren Suomalaisen Derbyn sääntöihin muutoksia

Vermon Ravirata Oy:n hallitus ja Suomen Hippoksen sääntövaliokunta ovat hyväksyneet Suuren Suomalaisen Derbyn päivitetyt säännöt. Suuri Suomalainen Derby on 150 000 euron ykköspalkinnollaan Suomen suuripalkintoisin yksittäinen ravilähtö ja nelivuotiaiden Suomessa syntyneiden lämminveristen pääkilpailu. Suuri Suomalainen Derby ajettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1970.

Sääntömuutos koskee erityisesti karsintalähtöjen määrää sekä periaatetta, jolla karsintalähtöjen voittajat valitsevat lähtöradat finaaliin. Samalla päivitetään kilpailumatka 2620 metriksi vastaamaan Vermon nykyisiä kilpailumatkoja, jotka muuttuivat viime syksynä maalipaalun siirron yhteydessä.

Karsintalähtöihin hyväksyttyjen hevosten maksimimäärä säilyy 60 hevosessa. Tähän saakka karsintalähtöjä on järjestetty 51-60 hevosen tapauksessa viisi, jolloin finaaliin on edennyt jokaisen karsintalähdön kaksi parasta sekä kolmanneksi sijoittuneista ne kaksi, joilla on paras sijoitus Derby-rankingissa.

Jatkossa vähintään 51 hevosen ilmoittautuessa karsintoihin järjestetään kuusi karsintalähtöä, josta kaikista kaksi parasta etenee finaaliin. Muutos lähti liikkeelle Vermon kilpailuvaliokunnasta, johon kuuluva ravivalmentaja Hannu-Pekka Korpi pitää positiivisena muutosta, jossa 51-60 hevosen karsijan tapauksessa karsintalähtöjä on viiden sijasta kuusi.

”Jatkossa menestys ei ratkea niin paljoa karsinnan lähtörata-arvonnassa, sillä kukaan ei joudu karsintalähdössä lähtöradalle 11 tai 12”, Korpi perustelee.

Samalla muuttuu finaalin lähtöratojen valintaperiaate. Aiemmin lähtöradat on valittu karsinnoissa juostun kokonaisajan mukaisessa nopeusjärjestyksessä, mutta päivitetyissä säännöissä valintajärjestys arvotaan ensin karsintavoittajien ja sen jälkeen toiseksi sijoittuneiden kesken.

”Homma on tasapuolisempi eikä ole väliä, vaikka olosuhteet muuttuisivat karsintaillan aikana. Jatkossa ei tarvitse Derbyn karsintalähtöä ajaessa miettiä, ajaako liian hiljaa ja saa siksi huonomman lähtöradan. Voi keskittyä vain yksittäisen lähdön voittamiseen”, Hannu-Pekka Korpi luonnehtii.

Uudistetut säännöt ovat voimassa jo vuoden 2020 Suuressa Suomalaisessa Derbyssä, jonka karsinnat ravataan keskiviikkona 26. elokuuta ja finaali lauantaina 5. syyskuuta.