Kriisejä: Italiassa korona - USA:ssa doping, Ruotsissa konkurssiuhka ja Suomessa väärä hevonen pois

Erilaiset kriisit ravistelevat paitsi maailmaa ja pörssejä, myös hevoskilpailuja siellä ja täällä. Italiassa on kriisiä jo muutenkin, ja nyt koronavirus sotkee: hevoskilpailut on peruttu vähäksi aikaa. USA:n hevoskilpailuja ravistelee jättimäinen dopingskandaali, joka koskee sekä raveja että laukkoja.

Kuva: Anu Leppänen

Ruotsin ravien keskusjärjestöllä ST:llä ei mene taloudellisesti hyvin ruotsalaismedian mukaan. Yhtenä vaihtoehtona talouden paikkaamiseen mainitaan Solvallan (kuvassa) ja muiden isojen raviratojen siirtämistä ST:n omistukseen.

Koronovirus riepottelee Italiaa, ja siellä keskusjärjestö on ilmoittanut kaikkien ravien perumisesta ainakin kolmanteen huhtikuuta asti.

Tästä pääset asiasta uutisoineen Galoppo e Trotton sivulle, uutinen kohdassa "Ippodromi chiusi..."

USA:ssa on jättimäinen skandaali hevosurheilun dopingasioiden ympärillä. Jopa liittovaltion poliisi FBI on ottanut asian selvittääkseen, ja syytettyjen penkillä on peräti 27 nimeä laukka- ja raviurheilun parista, ja kyse on järjestelmällisestä fuskaamisesta hevosten suorituskyvyn parantamiseksi lainvastaisesti. Listalla on mm. ravureiden absoluuttisen ME-tuloksen 07,6 2018 Lexingtonissa menneen ruuna Homicide Hunterin valmentaja Chris Oakes.

Pääset tästä Ruotsin Travronden -median uutiseen.

Tästä taas pääset New Yorkin oikeuslaitoksen tiedotteeseen.

Ruotsin ravien keskusjärjestön ST:n talous on Sulkysport-lehden uutisen mukaan kuralla. Naapurissa spekuloidaan suurten raviratojen Tukholman Solvallan, Göteborgin Åbyn ja Malmön Jägersron liittyvän mukaan pelastusoperaatioon. Sulkysport kertoo ongelmien juontavan juurensa ST:n huonosta taloudenpidosta.

Tästä pääset Sulkysportin uutiseen.

Suomessa ongelmat ovat juuri tänään pienempiä, joskin harmittavia täälläkin. Päivän huono uutinen on Nina Pettersson-Perklénin valmentaman 10,9-aikaisen Van Kronoksen virheellinen poisotto Veikkauksen pelilistoilta huomisista Vermon raveista. Tämä aiheuttaa automaattisen ruunan poisjäännin, vaikka mitään muuta syytä tähän ei ole.

"Tarkoitus oli kai ottaa lauantaina starttaava Tosi-Voima pois, mutta ottivatkin tämän", Pettersson-Perklén harmittelee.

"Ruunan piti aloittaa Suomessa, mutta nyt ei ole taas pitkään aikaan sopivaa starttia kotimaassa. Saamme nelospalkinnon sääntöjen mukaan korvauksena, mutta ei se kyllä nyt tyydytä yhtään."