75-karonkka: Ranch Kelly on saanut manttelinperijän

Suomen Hippos / Juho Hämäläinen

Willow Priden huippuesityksestä pääsi paikan päällä Vermossa nauttimaan vain kourallinen yleisöä.

75-karonkka perkaa viikon kotimaisen 75-kierroksen pohjia myöten.

Toto75-7

Willow Pride oli häikäisevän hyvä jo Kavioliiga Grand Prix’ssä ja näytti nyt Espoon Palkinnossa, ettei ollut mikään ”yhden hitin ihme”. Täysi matka viileässä kevätsäässä 13,2 kuin pintakaasulla oli huikea näytös. Täydet pisteet myös taustalla 3. sisältä kakkoseksi kirineelle Ice Winelle.

Saadakseen rahaa piti juosta sisärataa pitkin. Kaikki muut juoksupaikat olivat tuhoon tuomittuja – erityisesti kuolemanpaikka. Parhaimmillaan Stoneisle Ocean viihtyy sillä, mutta tauolta se oli nyt liian vaativa.

Voimia sisäradan hevosista jäi Millstone’s Vividille ja Meritille. Kohta pärjää jossain myös Golda Paris, jonka tehtävä oli vain 4. ulkoa toivoton. Hevonen näyttää nyt hienolta!

Toto75-1

Lissun Eerikki lähti ykkösradalta yllättävän varmasti ja liukkaasti, ja Ari Moilanen suunnisti määrätietoisesti kuolemanpaikalle. Siltäkin osattiin odottaa hyvää esitystä, mutta että selässä vaanineella suosikilla Sheikillä ei ollut lopussa mitään aseita haastamiseen, se tuli yllätyksenä. Toivoa sopii, että terveyttä riittää ja Lissun Eerikki nähdään tällaisena Seinäjoen kuninkuuskilvassakin!

Morison vastasi keulasta minkä pystyi, mutta lankesi loppusuoralla laukalle. Ilman laukkaa se olisi ollut todennäköisesti toinen, kun Sheikillä ei ollut ihan paras päivänsä.

Monesti pelätään, että Ranskan reissut ovat hevosille rankkoja ja voivat pilata pahimmillaan koko kauden. Tämän vuoden joukkueessa ei näy merkkejä sellaisesta. H.V. Tuuri jatkoi tasollaan heti reissun jälkeen, ja Jetsu jopa paransi monta pykälää. Nyt oli Kukan Tutun vuoro esiintyä pirteämmin kuin aikoihin, ja se hävisi kakkossijan Sheikille vain valjakonmitalla.

Toto75-2

Keulasta sai taipua kuolemanpaikkahevoselle Amazing Warriorkin, muttei sekään huonouttaan vaan vastustajan hyvyyttä. Passionate Kempin poika on elämänsä kunnossa ja teki elämänsä juoksun.

Juoksu olisi mennyt erilaiseksi, ellei May Rose olisi laukannut 700 juostuna johtavan rinnalta. Iikka Nurmonen ajoi kuolemanpaikalle niin päättäväisesti, että olisi tuskin paikastaan luopunut. Uusi laukka hännillä loppukurvissa sinetöi epäonnistumisen.

Borgmesterin kiriselät eivät vetäneet, ja voimia jäi kosolti varastoon. Stonecapes Poe ja He Is Felix jäivät pussiin. Tipsikirjaan Qvidja’s First, joka juuttui alussa 3. radalle, joutui pakittamaan hännille ja kiri vahvasti vielä rahoille.

Toto75-3

Better Boss oli päivän pankki, eikä syyttä. Se piti ongelmitta keulat ja voitti kuin leikitellen. Joyride Luxi seurasi selästä kakkoseksi, vaikka Anything For You antoi kuolemanpaikalta hyvän vastuksen. Väliin kiri takaa vahvasti The Dude.

Tipsikirjaan pääsee 3. radan kiriletkaa vetänyt Earn n’Burn, jolle ei tällaisilla esityksillä löydy iltaravilähdöistä vastusta. Sisälle pussiin jäivät Al E.Gador Zet ja oikeinkin hyvävoimaisen näköisenä Questionmark Me.

Toto75-4

Keulaan ja kukat oli myös Vokkenin vakuuttavan voiton resepti. Pärttyl tsemppasi kuolemanpaikalta hyvin kakkoseksi.

Takana oli dramaattisempaa. Rivaltti istui Pärttylin takana pussissa niin hyvävoimaisena, että kun Rallin Muisto kiri ulkoa uhkaamaan kolmossijaa, Jukka Torvinen ei malttanut pitää rataansa. Ahtaasta ulostulosta häiriö ja laukka Mikimanille ja kolmen päivän ajokielto Jukalle. ”Ennen vanhaan” olisi tullut hylkäyskin, mutta kun sijoitus ei aukottomasti parantunut, Rivaltti sai pitää kolmossijansa.

Lähtökiihdytyksessä häiriintyi Ohikiitävän laukasta Rallin Muisto, joka teki laukan jälkeen vahvan juoksun. Ravilla pysyessään olisi voittotaistoon saattanut kiriä myös Tinderi, niin herkältä se 3. ulkona ennen viimeisen takasuoran laukkaansa näytti.

Toto75-5

Diorin kyydissä Jukka Torvista lykysti paremmin. Se sai kiritilaa johtaneen Myllyn Valtin takaa kreivin aikaan ja spurttasi iloisesti voittoon. Hyvin kiri takaa myös Virin Veijari.

Lähtö ratkesi kiihdytyksessä, jossa suosikki ei pystynyt pitämään piikkiä Dioria vastaan ja jäi lopulta 3. sisälle. Voimia jäi varmasti varastoon, vaikka tilaa viimeisellä satasella tulikin – loppusuoran 20-vauhdissa ei ohiteltu. Koko kiripuolikaskin oli 23-kyytinen.

Tipsikirjaan Into-Iivari, joka oli noussut pahan alkulaukan jälkeen ottelemaan rahasijoista, kunnes laukkasi loppusuoralla uudestaan. Voimia näytti olevan tallella! Jossiteltavaa jäi myös Siporin Santulle, joka pakitti kuolemanpaikalta väsyneen Enon Vilpin takana porukan läpi viimeisellä takasuoralla ja kiri sen jälkeen vielä viidenneksi. Enon Vilppiäkään ei kannata vielä unohtaa – tauolta palaajalle juoksusta tuli liian vaativa, mutta hevonen lämmitti ja pruuvaili hienon näköisenä.

Toto75-6

Antti Teivainen sai odottaa 60-vuotissyntymäpäivälahjaansa toiseksi viimeiseen lähtöön asti. Edes seiskarata ei haitannut Religiousia, joka suorastaan paiskasi keulaan ja sai taakseen Mainion. Tässä järjestyksessä tultiin maaliinkin.

Hienossa kunnossa palasi Mainion tavoin tauolta myös Lewis Ale. Viimeiset 700 metriä 3. rataa ilman vetoapua 11,3 – enempää ei voi toivoa! Kaikki kolme ohittamatta jäänyttä juoksivat sisärataa.

Asiallisesti, joskin vähän haparoivalla tyylillä lopetti kulisseissa kuudenneksi Staro Moschino. Capolta viimeinen rutistus jäi sisäratajuoksun jälkeen uupumaan. Sahara Sandstormille kuolemanpaikka kovassa lähdössä ja vauhdissa oli tekemätön paikka.

Oikea Toto75-rivi, Vermo 14.3.

1 Lissun Eerikki

9 Roofer

1 Better Boss

1 Vokkeni

3 Diori

7 Religious

6 Willow Pride

7 oikein –tuloksille 874,31 euroa, 6 oikein –tuloksille 4,78 euroa. Vaihto 267 417,73 euroa.

Religiousin voitto Graceful Swamp Memorialissa huipensi Antti Teivaisen 60-vuotissyntymäpäivän. Nina Pettersson-Perklénin tallista voitti myös Diori.