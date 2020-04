Norjan valtio tulossa pelastamaan raviurheilua

Norjan valtio vitkuttelee vastauksessaan suunnitelmaan vuonomaan raviurheilun uudelleen aloittamisesta koronan kourissa painivassa maailmassa. Kuitenkin maan hallitus on uusien tietojen mukaan ainakin tulossa vastaan veroissa: raviala säästänee 80 miljoonaa kruunua 2020.

Anu Leppänen

Hevostalous on tiukoilla Pohjoismaissa koronakriisin seurauksena. Ravit ovat keskeytyksissä kaikkialla muualla, paitsi Ruotsissa. Suomessa alan rahoitus tulee nykyään Veikkaus Oy:n tuotoista, jotka ovat myös kovasti laskussa. Norjassa valtio on suunnitelmien mukaan tulossa apuun.

Trav og Galopp-nytt kertoo, että maan hallitus on ottanut asiakseen apupaketin, jossa raviurheilu "saa anteeksi" kuluvan vuoden totomaksun valtiolle. Kyse on käytännössä verosta, jonka summa tänä vuonna olisi arviolta siis tuo 80 miljoonaa Norjan valuutassa. Euroissa summa on 7,1 miljoonaa tämän hetken valuuttakurssilla.

Norjan ravien keskusjärjestö Norsk Travsport, Norjan laukkaurheilu ja Rikstoto eli peliyhtiö tekivät valtiolle vetoomuksen asiasta, ja suurimmat puolueet ovat Rikstoton tiedon mukaan näyttäneet vihreää valoa apupaketille. Vetoomuksessa kerrotaan mm. hevosalan työllistävän Norjassa n. 16000 ihmistä suoraan tai välillisesti - kuitenkin kokopäiväisesti laskelmien mukaan.

Norja antoi jo avata ratsutallinsa uudestaan koronarajoitusten jälkeen sekä mm. eläinpuistot. Raviurheilu reagoi tähän tekemällä suunnitelman, jonka mukaan ravejakin voitaisiin alkaa taas ajaa ilman yleisöä sekä pidennetyllä aikataululla. Tähän valtiolta ei ole herunut vastausta, vaikka suunnitelman esittely tapahtui jo maanantaina.

