Iikka Nurmosella jännitysviikko: tänään Amazing Warrior - lauantaina Next Direction

Iikka Nurmosen talli muutti länteen reilu viikko sitten ja tänään alkavat tositoimet Örebron raveissa. Lauantaina on kysymys näytöistä peräti Elitloppetiin Next Directionilla, joten jännitystä viikolta ei tule puuttumaan.

Terhi Piispa-Helisten

Next Direction ja Elitloppet 2020:kin voi olla totta. Lauantaina Uumajan startin jälkeen tiedetään lisää. Iikka Nurmosella jännityksen aiheet tällä viikolla eivät rajoitu siihen starttiin.

Jokimaan valmentaja Iikka Nurmonen ja puolisonsa Jenni Tuokko pakkasivat hevosensa ja varusteensa tasan viikko sitten muuttaakseen ainakin väliaikaisesti - ravien ollessa kotimaassa tauolla - naapurimaahan, missä kilpaileminen jatkuu. Tänään alkaa kilpailutoiminta kahdella hevosella, Golda Paris ja Amazing Warrior. Jälkimmäinen on tallin uusi tulokas, ja esitys on sikälikin erityisen kiinnostava. Ennen kaikkea kiinnostaa, kuinka pitkästä vierailusta Eskilstunan radan Sundbyholmin lähellä sijatsevaan vuokratalliin on kyse?

"No eihän sitä tiedä kukaan", Iikka Nurmonen myöntää.

"Vuokrasimme tämän ravivalmentaja Håkan 'Hockey' Eriksonin vanhan tallin aluksi kahdeksi kuukaudeksi. Treenipaikat ovat tosi hyvät - samoin sijainti. Mutta mitä kaikkea tässä maailmassa nyt tapahtuu? Suunnitelma on toki palata Suomeen, kun ravit jatkuvat, mutta kaikki tiedetään sitten kun tiedetään."

Onko talliin tullut tai tulossa muita uusia mielenkiintoisia hevosia?

"Isältä (Ossi Nurmoselta) on kai ensi viikolla tulossa Sweet Carolina ja Gizelle Nyx sekä Timo Hulkkoselta Lovemore, mutta sitten kun ne saapuvat, se on ihan varmaa. Mielenkiintoisia hevosia tässä on käsillä joka tapauksessa."

Tuleeko menestystä illalla Örebrosta tai lauantaina?

"Sitä yritetään kovasti. Golda Paris (T64-5, Örebro) oli paljon lopputulosta parempi viime startissa, mutta paikka on ulkona ja tamma parempi lyhyemmällä starttivälillä. Odotukset tulevat enemmän siis jatkossa. Amazing Warrior (T64-6) tuntuu tosi hyvältä hevoselta, mutta tottakai täytyy opiskella hevosen ominaisuuksia vielä startissakin. Sen kengitys kevenee ja mennään ilman sekkiä. Koitetaan ajaa eteenpäin jossain vaiheessa, ja odotan kyllä hyvää suoritusta, siltä heppa tuntuu. Vastusta en tietysti tunne ja omakin hevonen vasta aloittaa meiltä, mutta kai siinä on mahdollista menestyä hyvällä hevosella?"

"Lauantainakin on odotuksia, ja vaikea sanoa kummalla enemmän. Better Boss (75-2) on varmemmin sellainen, kuin se on ollut, koska starttiväli ei ole niin pitkä, mutta kyllä Next Directionkin (75-5) hyvältä tuntuu ja viihtyy ihan hyvin uusissa ympyröissä. Better Boss on hyvä avaaja, mutta voi olla, että se on selästä silti vielä parempi. Uskon sen riittävän täälläkin sarjoissaan. Jos ei tässä pärjätä, niin sitten tähdätään Harper Hanoverin lähtöön paalulle. Jos pärjätään, mennään tämän sarjan finaaliin. Next Directionille tuli hyvä paikka ja keulaan koitetaan. Se voi vaatia startteja päästäkseen parhaalle tasolleen, mutta toisaalta on ratahiittejä ja treeniä reilusti takana. Pitkä taukokin toki. Kavioistaan hevonen on viime kautta parempi, ja odotukset kaudelle ovat hyvät. Uskon hyvään suoritukseen heti, ja tietenkin Elitloppetiin yritetään taas."