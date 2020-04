Rovaniemellä haetaan kompromissia – ”Peiliin katsomisen paikka”

Ilkka Nisula

Arctic Horse Racessa vieraili viime joulukuussa arvovaltaista väkeä. Sen jälkeen Rovaniemi on päässyt otsikoihin vähemmän mairittelevissa merkeissä.

Rovaniemellä on tänä keväänä kuohunut. Ensin Rovaniemen Hevosystävät ry äänesti omistamansa Rovaniemen Ravirata Oy:n vuosikokoukseen 9 virallista vuosikokousedustajaa, joiden tehtävänä on hyväksyä tilinpäätös ja päättää Ravirata Oy:n hallituksen kokoonpanosta. He kokoontuivat keskustelemaan valinnoista. Viime viikolla radan toimitusjohtaja Anna Paavola sanoi itsensä irti. Kokousedustajat kokoontuivat sen seurauksena toisen kerran.

”Yhteinen näkemys tilanteesta on, että yhdistyksen tulevaisuuden turvaamiseksi kompromisseja on tehtävä. Varsinaista uutisoitavaa ei tällä hetkellä ole”, vuosikokousedustajat koolle kutsunut Marko Bohm summasi kokouksen annin.

”Annan lähtö sotki tilannetta entisestään: edessä on nyt myös toimitusjohtajan haku. Henkilökohtainen näkemykseni on, että meillä on peiliin katsomisen paikka.”

Seuraavan kerran kokousedustajat kokoontuvat 29. toukokuuta. Lopullinen osakeyhtiön hallituksen valinta tapahtuu vasta Rovaniemen Ravirata Oy:n vuosikokouksessa. jota ei ole voitu kokoontumisrajoitusten takia kutsua vielä koolle.

”Tässä tilanteessa aika antaa tilaa keskustelulle ja näkökulmien vaihtamiselle. Ilman koronaa olisi tullut ehkä tehtyä hätiköityjä ja liian radikaaleja ratkaisuja, mutta nyt joudumme itse kukin pohtimaan rauhassa, mikä on yhteiseksi parhaaksi”, Marko Bohm näkee.

Rovaniemen Ravirata Oy:n nykyinen hallitus kokoontuu tällä viikolla. Kaikki sen jäsenet ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä myös uudessa hallituksessa.

