Ruotsin pelirajoitukset tiukkenevat - ATG:n maksimitalletus viikossa 5000 kruunuun

Koronavirus on kiihdyttänyt kansainvälistä keskustelua myös rahapelihaitoista ja siihen liittyivien rajoitusten kiristämisen tarpeellisuudesta. Ruotsi rajoittaa nettipelaamista kesän alusta, mikä tulee vaikuttamaan kovalla kädellä ravipelaamiseen naapurissa.

Anu Leppänen

Ruotsissa nettipelaamisen rajoitukset kiristyvät. Koronaviruskin lienee vaikuttanut asiaan. Kuvan mukainen pelaaminen asiamiespisteissä ei ole vielä rajoitettua naapurimaassakaan.

Uutisen kiristyvistä rahapelirajoituksista kertoi Ruotsin raviurheilumedia Sulkysport. Ravipelaamisenkin maksimitalletus viikossa pelitilille on ATG:n eli naapurimaan ravipeliyhtiönasiakkaille laskemassa 1. kesäkuuta 5000 kruunuun eli alle 500 euroon. ATG on Ruotsin siirryttyä 1.1. 2019 rahapelien lisenssimarkkinaan tarjonnut muitakin rahapelejä, aivan kuten kilpailijansakin. Sääntöjen tiukentamisen tarve on syntynyt addiktoivammista peleistä eli parhaimmillaan tai pahimmillaan todella nopeatempoisista kasinopeleistä netissä.

Hidastahtisempi ja harkitsevampi ravipelaaminen menee tässä tapauksessa hieman "pesuveden mukana". Rajoitus uhkaa syödä ravipelien vaihtoja ja koko hevostaloutta naapurimaassa isosti. Tämä vaikuttaisi myös Suomeen, sillä urheilijavaihtoa ja ravipelaamistakin on ollut isosti Suomesta Ruotsin rahakkaampiin raveihin.

Keskustelu rahapeleistä käy kiivaana myös Suomessa, kun koronan aiheuttaman tilanteen akuuttiuden vuoksi monissa muissakin Euroopan maissa, kuin Ruotsissa, on menty kiristyneisiin peliehtoihin. Ihmisillä on liikaa aikaa tai liian vähän tekemistä, ja se voi johtaa, kuten tunnettua, ongelmiin. Esimerkiksi Suomen rahapelihaittoja ehkäisevän yksikön Peluurin päällikkö Inka Silvennoinen on MTV3:n nettisivujen mukaan huolissaan asiasta.

Veikkauksella rajat ovat erilaiset eri peleissä. Kasinopeleissä netissä maksimihäviö päivässä on 1000 euroa ja kuukaudessa 2000. Asiakas saa itse säätää rajojaan netissä, mutta netticasinopeleissä vallitsevat mainitut ylärajat - muissa vähemmän addiktoivissa peleissä korkeammat.

Ruotsin tilanteeseen vaikuttaa myös lisenssimarkkina, joka siis astui voimaan reilu vuosi sitten. Lisenssiyhtiöiden joukossa on erilaisia toimijoita, mutta sääntöjen täytyy varsin ilmeisesti olla samat kaikille - näköjään myös kaikissa pelimuodoissa. Rajat ovat perinteisen ravipelaamisen näkökulmasta menossa Ruotsissa nyt todella alas. Suomestakin Veikkauksen asiakkaat voivat pelata Ruotsin raveja netissä tai asiamiespisteissä, mutta Veikkauksen rajat pysynevät yhtiön omien sääntöjen mukaisina.

Asiamiespisteissä tapahtuva isompikin ravipelaaminen on edelleen mahdollista Ruotsissa - kuten Suomessakin. Suomessa raha-automaateilla pelaaminen esimerkiksi marketeissa, tulee vaatimaan tunnistautumisen ensi vuoden alusta. Tämän henkilöllisyyden todistamisenkin uskotaan syövän Veikkaus OY:n tuottoja ensi vuoden alusta kovalla kädellä, mikä taas vaikuttaisi Veikkauksen edunsaajille hyviin tarkoituksiin tuloutettavan rahan määrään radikaalisti. Koronaviruksen vaikutukset - peliautomaatit ovat nyt esimerkiksi suljettuina - ovat jo nyt rajuja. Lisäksi urheilupelaaminen on seis, kun melkein kaikki urheileminen maailmassa on seis.

Tästä pääset Sulkysportin alkuperäiseen uutiseen.