Vastuullinen ilotulittaja ei räiski navetoiden ja tallien lähellä Ilotulitus kuuluu monen uudenvuodenohjelmaan. Kannattaa muistaa, että toisen ilo on toisen kauhistus.

Ilotulittajan on syytä varmistaa oma ja lähellä olevien ihmisten turvallisuus. Kuva: Viestimedian arkisto

Lemmikkien tavoin myös tuotantoeläimet saattavat kärsiä ilotulitusrakettien ammuskelun aiheuttamista kovista äänistä ja välähdyksistä.

Peloissaan olevat ja ahdistuneet eläimet voivat jopa aiheuttaa vaurioita itselleen ja muille. Esimerkiksi hevosilla on erittäin herkkä kuulo. Laumaeläiminä hevoset myös reagoivat toistensa käytökseen: jos yksi pelästyy, koko lauma voi vauhkoontua.

Kotieläintuottajat pyrkivät helpottamaan eläinten oloa ammuskelun aikana muun muassa jättämällä radion ja valot päälle navettaan, jolloin paukkujen äänet ja välähdykset eivät näy eivätkä kuulu niin voimakkaina.

Ilotulittajien on syytä muistaa, että myös luonnon eläimet ja linnut kärsivät rakettien äänistä, valoista ja hajuista.

MTK muistuttaa, että ilotulitteista putoaa roskaa ympäristöön, kuten muovia ja puukeppejä. Roskat saattavat päätyä pelloille ja laitumille ja lopulta eläinten elimistöön. Eläin voi vahingoittua tai jopa kuolla syödessään vieraita esineitä.

Ilotulitteiden jäänteet voivat aiheuttaa ympäristöongelmia. Muoviroska voi jäädä maaperään ja vesistöihin vuosiksi saastuttamaan ympäristöä.

