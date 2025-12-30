Keppihevosvarkaat liikkeellä Paimiossa – ”Ei se varmaan kauhean ammattimaista toimintaa ollut” Varkaat iskivät lauantain ja sunnuntain välisenä yönä paimiolaiseen liiketilaan vieden mukaan kolme keppihevosta ja niiden varusteita.

Yrittäjä Elina Hakko miettii, ovatko keppihevosten kanssa paenneet varkaat tallentuneet jossain valvontakameraan. Kuvan keppihevoset eivät ole varastetuksi joutuneita yksilöitä. Kuva: Valtteri Rannelma

MT Hevoset | Hevoset Miia Lahtinen

Samassa Poimari-nimisessä yritystilassa sijaitsee myös kirpputori ja kukkakauppa.

Hakko productionin yrittäjä, valjasseppä Elina Hakko kertoo, että viikonlopun keppihevosvarkaus harmittaa paljon, mutta kyllä se myös naurattaa, kun muutakaan ei voi.

Keppihevosten lisäksi hän tekee käsityönä muun muassa laukkuja, koirien tuotteita sekä koruja. Näitäkin oli tarjolla, mutta ne eivät kelvanneet varkaille.

”Ei se varmaan kauhean ammattimaista toimintaa ollut, enkä jaksa uskoa, että keppihevoset olisivat olleet se pääasia. Paikkoja oli tongittu ja etsitty varmaan rahaa, mutta eihän kukaan yrittäjä ole niin tyhmä, että jättäisi rahaa vapaana kuljeksimaan. Sitten oli otettu muutama keppari, ja lähdetty villinä vapaaseen yöhön keppareiden kera”, Hakko miettii.

Hän päivitti varkaudesta sunnuntaina sosiaaliseen mediaan, mikä sai ison huomion.

Elina Hakon keppihevoset ovat erottuvat omintakeisuudellaan. Kuvan keppihevonen ei ole varastettujen joukossa. Kuva: Valtteri Rannelma Hammer Graphy

Hakko kertoo, että hänen taloudellinen menetyksensä oli noin tuhannen euron luokkaa, mutta kuten isojenkin hevosten kanssa, keppihevosilla oli muutakin arvoa.

Hakolta murtui menneenä vuonna olkapää, mikä vaikutti koko käden toimintaan ja hermotuksiin. Fysioterapeutti neuvoi tekemään käsillä jotain, mikä vaatii mahdollisimman tarkkaa hienomotoriikkaa, joten Hakko valmisti nyt varkaiden käsiin joutuneet keppihevoset.

”Näin hirveän vaivan saadakseni harjoitusta kädelle, ja sitten iloitsin, kun alkoi onnistua”, hän kertoo.

Hakko tekee keppihevosensa naudannahkaisista jäännöspaloista, ja niiden harjaksi hän laittaa aitoa hevosen jouhta.

Hän ei halua antaa varastetuista keppihevosyksilöistä kuvia julkisuuteen, koska vuosien varrella hän on ehtinyt myydä päällisin puolin samannäköisiä tuotteita eri puolille Suomea.

”Mutta itse tunnistaisin nämä missä vain”, hän kertoo.

Toki nyt myös poliisin kirjoissa on lueteltuna hevosten tärkeimmät tunnistetiedot.

”Vakuutuksesta saa jotakin, mutta kyllä tämä pienyrittäjää sapettaa. En tiedä, mikä tässä ottaa eniten päähän, mutta päähän ottaa. Ja parempi ottaa naurua päälle”, hän sanoo.