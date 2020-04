Kiinnostaako hevosenomistus Atlantin takana? Katse Yhdysvaltain nettihuutokauppoihin

Spnja Booth

Sonja Boothin tallilla asuu tämä kaksikko. Bellini Lindyn orivarsa on Internationalin ensimmäistä ikäluokkaa. Tamma, jonka ema on miljoona dollaria tienannut Rum Boogie, kantaa nyt Muscle Hillistä.

Siitostamman täyshoidon kulut ovat nykyisin Yhdysvalloissa korkeammat kuin Suomessa, vaikka moni ehkä muuta luulee. Tamman hoitomaksu lähentelee melkein suomalaisravurin valmennuskuluja. Hinta alkaa 20–22 dollarista per päivä ja rinnalla oleva varsa nostaa sitä yleensä viidellä dollarilla.

Yhteensä puhutaan siis vähintään noin 700 eurosta kuukaudessa, minkä päälle tulevat astutuskulut sekä varsojen valmistaminen huutokauppaan yksivuotiaina.

”Varsinkin viime mainittu on tarkkaan organisoitua. Preppaamisessa tarvitaan työvoimaa, joka osaa hommansa”, kertoo Sonja Booth.

Imatralta Saksan kautta Yhdysvaltoihin vuonna 1998 päätynyt Booth pitää tallia Robinsvillessä keskellä New Jerseyn osavaltiota.

Vuotiaita ruokitaan paljon, että kasvaa paljon lihasta ja että ne ovat todella hyvässä karvassa. Jotta karva ei haalistuisi, varsat ovat kesällä ennen syksyn huutokauppoja päivät sisällä ja yöt ulkona.

Kun varsoja ruokitaan hyvin, niillä on paljon virtaa, mikä tarkoittaa, että käsittelijöiden on tiedettävä, mitä he tekevät. Ajolle varsoja ei opeteta ennen huutokauppaa.

Hevosen kilpailuttaminen on kokonaan oma maailmansa ja nostaa kuluja, mikä siis selittää sen, että varsoihin kohdistuvat kovat odotukset myös huutokaupoissa.

"Pakko on nostaa hattua kaikille, jotka uskaltavat täällä yrittää. Jokainenhan tietenkin haaveilee Hambletonianin osallistujasta", Booth naurahtaa.

Erona vain on, että sen ilmoittautumismaksut ovat jo 2-vuotiailta oriilta yhteensä 15 000 dollaria eli yli 13 000 euroa, ja 3-vuotiaan oriin ilmoittaja saa pulittaa yhteensä peräti 21 500 dollaria. Tammojen hinnat ovat 2-vuotiaissa hieman ja 3-vuotiaana yli kolmanneksen oreja vähemmän.

Vastaavasti Hambletonianin voittosumma on 500 000 dollaria.

Muut ikäkausilähdöt vaihtelevat osavaltioittain, ja niihin on omat maksunsa.

Booth hoiti pitkään lepohevosia eli ravureita ja peitsareita, jotka tarvitsivat toipumista esimerkiksi vammasta. Lisäksi oli nuoria hevosia, jotka eivät ehtineet radalle heti 2-vuotiaina vaan tarvitsivat aikaa kasvamiseen.

Amerikkalaistreenareilla on tyypillisesti tarhoja niukasti. Siten jos hevonen halutaan treenistä levolle, se siirretään tilalle, jolla on hyvät mahdollisuudet tarhaamiseen.

Sonja ja Jeffrey Boothin tila, joka on amerikkalaisittain pieni, on sellaiseen sopiva. Lisäksi sijainti keskellä New Jerseyä on ihanteellinen.

Enimmillään hevosia oli liki 50 ja se tarkoitti tietenkin, että hänellä oli myös pari työntekijää. Jeffrey Booth työskentelee teleoperaattorille suunnittelutehtävissä, ja hän hoitaa tilalla ennen kaikkea rehuhommat sekä heinänteon. Sinimailasta myydään myös lähiseudun muille talleille.

Tallissa on hoidettu useita huippuja. Peitsareiden kaikkien aikojen suurimman voittosumman 7,6 miljoonaa dollaria tienannut Foiled Again oli useammankin kerran pitkän uransa aikana Boothilla huilijaksolla treenin välissä.

Lista jatkuu: siitosoriina hyvin aloittanut Crazy Wow, kunniagalleriaan yltänyt Mr Muscleman, ikäluokkansa paras 3-vuotias peitsaritamma My Little Dragon, Breeders Crown voittaja Lily Stride sekä Kentucky Futurityn ykkönen Cedar Dove.

”On ollut hienoa nähdä ja saada hoitaa sellaisia hevosia. Kaikkia paljon tienanneita yhdistää samanlainen piirre. Ne ovat elegantteja ja tietävät oman arvonsa, mutta samaan aikaan hyväluontoisia.”

Sonja Boothin kaverina on oma kasvatti, 2-vuotias ori Triumphus. Sen veli on Cash For Gold ja isä on Triumphant Caviar.

Töitä riitti. Vaikka Booth sanoo, ettei hän ole koskaan mainostanut missään, aina tuli soittoja ja karsinat olivat täynnä.

”Viime vuoden alussa laitoin topin. En ottanut enää uusia asiakkaita”, Booth sanoo.

Töitä tuli tehtyä kymmenen vuotta putkeen. Hevosia kyllä riitti koko ajan. Ulkopuolisten työntekijöiden pito kuitenkin maksaa, ja silti Sonja itse tai Jeffrey oli aina kiinni tilalla.

”Lomatkin pidettiin miehen kanssa erikseen, se vähä mitä pidettiin.”

Toinen oli, että Sonja Boothista tuntui, että jälkikasvu näkee vanhempiaan vain tekemässä koko ajan työtä.

Jennifer-tytär valmistuu lukiosta tänä keväänä, poika Jonathan on yhdeksän.

Nyt hevosia on parikymmentä. Tilalle ovat tulleet siitostammat. Parinkymmenen tamman tila on amerikkalaisittain pieni.

Vaikka syksyn suuret huutokaupat ovatkin ne, jotka vetävät eurooppalaisostajia, Booth kannustaa seuraamaan myös nettihuutokauppoja. Niissä on alettu nähdä paitsi nuoria hevosia myös suvukkaita siitostammoja.

"On täälläkin paljon ihmisiä, joille huutokauppojen monet hevoset ovat liian kalliita. Markkinaa löytyy myös hyväsukuiselle, kohtuuhintaiselle, jo kilpailemisen lopettaneelle tammalle."

Sellaisia moni etsii myös Eurooppaan. Arvokkaimmat tammat jätetään varsomaan Yhdysvaltoihin.

Boothin hevosenomistajista moni onkin Euroopasta.

"Hevosia pidetään meillä vähän kuin ne olisivat omia. Olenkin saanut nauttia asiakkaiden todella hienoista hevosista", hän kertoo.

Suomalaissyntyinen Anne Ehlert pitää miehensä Holger Ehlertin kanssa tallia Italiassa, mutta heidän tammansa asuu Bootheilla. To Hill and Backin varsa Dover Dan on Muscle Hillistä, ja tamma on nyt todettu kantavaksi Devious Manista.

Omia tammoja on tällä hetkellä kolme, ja kaikki kasvatit ovat tulleet radoille. "Huippuja ei ole vielä nähty, mutta ainahan sitä odottaa tähteä."

Kasvateista 2-vuotias ruuna (i. Muscle Yankee) treenaa New Jerseyssä mailia 27-vauhtia ja samanikäinen ori (i. Triumphant Caviar) naapuriosavaltion Ohion puolella sekin 30:n vauhtia.

Myös 3-vuotias tamma, joka sai kasvaa rauhassa eikä startannut 2-vuotiaana, on Boothin mukaan nyt valmis koelähtöön, kunhan kilpailut koronan jäljiltä jossain kohtaa alkavat. Se on Kanadassa, sillä isä on Esa Lahtisen omistama Johnny William.

Amerikkalaisjärjestelmässä oriin siitoskaudet ovat helmikuun alusta heinäkuuhun. Monen osavaltion sääntöjen mukaan myös tamman pitää olla rekisteröity oriin kanssa saman osavaltion siittolaan. Vain siten sen varsat pääsevät osallisiksi kyseisen osavaltion mahdollisista kasvatustuista sekä saavat oikeuden osallistua ikäkausikisoihin.

Boothit ovat tehneet uuden sijoituksen. He ostivat EMP-Investilta EL Platinumin (Muscle Hill – Courtney Hall – Garland Lobell). Ori astuu nyt Delawaressa ensimmäistä vuotta ja on Boothin mukaan saanut siellä suosiota, vaikka oriin oma ura jäi loukkaantumisen vuoksi lyhyeksi. Sen emä Courtney Hall on jättänyt myös muun muassa Valley Victoryn viime vuonna voittaneen EL Idealin ja Appomattoxin.

"Tulevaisuus näyttää, mihin tämä kaikki menee. Moni on täällä joutunut muuttamaan omia mielipiteitään viime vuosina, ja muutos on varmaan ollut monelle vaikeakin asia", Sonja Booth tuumii hevostalouden murrosta.

Tällä hetkellä koko hevosurheilun tulevaisuus on Yhdysvalloissa erityisen epävarman verhon takana.

"Saa nähdä, mihin kaikki menee. Meillä on nyt ollut ikävän monta dopingtapausta ja sitten tuli vielä tämä korona, joka on ollut täälläkin iro murhe hevosurheilun parissa työskenteleville."

Hän toivoo kuitenkin kilpailujen taas pian alkavan ja syksyn huutokauppojen onnistuvan.

Vaikka siitostammojen pito ja varsotuspalvelu ei ollut Sonja Boothille hänen sanojensa mukaan luontainen kutsumus, hän on nyt tyytyväinen reilu vuosi sitten tehtyyn muutokseen, joka vähensi tilan hevos- ja työmäärää.