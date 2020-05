Malmrot: Vixus Elitkampiin, Zacon Gio ei Elitloppetiin - Baziré toivottavasti

Solvallasta kantautuu monenlaisia uutisia. Suomalaisittaoin mielenkiintoisinta on Katja Melkon tallin Vixuksen kutsu Elitkampiin. Kansainvälisesti kohauttaa ei Yonkersin "maailmanmestarille" Zacon Giolle. Jean-Michel Baziré sen sijaan olisi tervetullut Elitloppetiin.

Anu Leppänen

Vixus Kriterium-karsinnassa useimmat startit ohjastaneen Janne Sorosen kannustamana. Nyt ori on "aikuinen" ja mukana tämän kevätkesän Elitkampissa.

Vixis on tavallaan ensimmäinen Elitkampiin 2020 kutsuttu suomenhevonen. Myös Välähdykselle on kutsu avoinna, vaikka oriin saaminen ei näytä todennäköiseltä. Aiemmin kutsuttujen Lome Bragen ja Tangen Haapin, viime vuosien voittajien lisäksi tänään kutsuttiin Norjan Odd Herakles ja Ruotsista vielä Pydin.

"Välähdys on pysyvä toiveeni ja kutsu on avoinna, vaikka näyttää, että se jää vieläkin haaveeksi", Ander Malmrot, Solvallan urheilujohtaja, toteaa.

"Vixus on tulossa, ja Vermon lähdön viikon päästä keskiviikkona selvää lisää. Muita mahdollisia suomenhevosia ovat mm. Josveis, Evartti ja Polara. Norjasta ja Ruotsista on kutsutta nyt kaksi kummastakin, mutta Suomen tilanne on erilainen, ja täytyy odottaa vielä."

Elitloppetin tilanteessa tapahtuu koko ajan. Keskiviikkona ratkeaa ainakin kaksi paikkaa, kun molemmille Meadow Roadin lähdön ykkösille, Vägen Till Elitloppet -lähtöjä ajetaan Solvallassa siis kaksi, on roosa kutsu luvassa. Kööpenhaminassa sunnuntaina starttaa myös kovia nimiä, samoin jo keskiviikkona Caenissa Ranskassa mm. Cleangame ja Bold Eagle.

"Copenhagen Cupin suosikki Zacon Gio ei saa kutsua, sillä sen valmentajalla Holger Ehlertillä on dopinghistoriaa Elitloppetissa, ja hän ei siksi ole tervetullut. Keskiviikon Caenia seuraan mielenkiinnolla, ja Bazirén Cleangame kiinnostaisi kovasti, mutta tiedän että he eivät ole varmoja, onko Elitloppet oikea matsaus ruunalle. Viime vuoden Napolin Lotteria-ajon voittanut ruuna Bel Avis on Bazirén tallista myös mahdollinen."

"Katsojia, ei edes Eltloppet-hevosten omistajia, ei ole pääsemässä Solvallaan tänä toukokuuna. Mediaa pääsee erittäin rajattu joukko. Tällä hetkellä isoihin raveihin on päässyt 20 toimittajaa. Onko Elitloppetin luku 20 vai isompi, se selviää pian, mutta tosi rajatsta ryhmästä on kyse kaikissa tapauksissa."

Kutsutut Elitloppet hevoset 2020 toistaiseksi:

Vivid Wise As, Italia

Elian Web, Suomi

Chief Orlando, Suomi

Attraversiamo, Ruotsi

Tae Kwon Deo, Ruotsi

Missle Hill, Ruotsi

Looking Superb, Norja

Makethemark, Ruotsi

Cokstile, Italia

Elitkampeniin on nyt kutsutta ja vastannut kyllä seuraavat:

Lome Brage, Norja

Tangen Haap, Ruotsi

Odd Herakles, Norja

Pydin, Ruotsi

Vixus, Suomi

Tomi Kaminen

Solvallan urheilujohtaja Anders Malmrot Finlandia-ajon voittajakehässä 2018 kutsumassa Pastore Bobia, Johan Untersteineriä ja osaomistaja Kari Lähdekorpeakin Elitloppetiin.