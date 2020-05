Suomalainen naistreenarivoima jyrää 75:ssäkin - Melkko valmentaa sekä Elitloppetissa että Elitkampenissa

Ville Toivonen

Katja Melkko on johtanut suomalaisten naisvalmentajien marssia pohjoismaiselle huipulle.

Valmentaa hevonen mukaan sekä Elitloppetiin ja Elitkampeniin - siinäpä siis ennennäkemätön saavutus. Useimmiten huippulämminveristen valmentajat eivät treenaa suuria määriä kylmäverisiä. Eikä Katja Melkollakaan ole niitä laumaksi asti - silti tämä kutsuryntäys Solvallan suunnalta!

Melkon Elian Web ja Vixus on vain yksi huima näyttö toisaalta Melkon - toisaalta suomalaisten naisvalmentajien - hevososaamisesta. Molemmat suomalaishevosethan tämän vuoden Elitloppetissa ovat naisvalmentajien osaamisen seurausta, kun Chief Orlando tulee Pia Huusarin tallista Haminasta. Naisvalmentajien suunnitelmat ovat erilaiset. Huusari on palaamassa Suomeen Elitloppetin jälkeen - Melkko on jatkamassa Julmyran valmennuskeskuksen kovien nimien joukossa ehkä parhaiten menestyvänä juuri nyt.

Fiilistellään hetki näiden naisten saavutuksia, ja mennään sitten "joukkueen", johon ehdottomasti kuuluu myös upean nousun valmentajatilastoissa tehnyt Nina Pettersson-Perklén, hevosiin Mantorpin 75-kierroksella. Kaikilla kolmella on saumoja lauantaina Ruotsin ravien "SM-liigassa".

"Kyllähän tämä uskomattomalta tuntuu", Melkko huokailee.

"Onpahan jotain, mitä kiikkustuolissa muistella. Nyt jatketaan vain työn tekemistä ja mietitään myöhemmin. Tallissa on toinen toistaan mielenkiintoisempia hevosia, ja kaikkemme teemme, jotta saisimme ne parhaaseen mahdollisen vireeseen ja pysymään siellä, terveinä ja iloisina. Koko tiimi on tärkeä, työntekijät, ohjastajat, eläinlääkärit ja hevosten terveyden eteen työskentelevet, esimerkiksi Tuula Pursiainen."

Pia Huusari on henkilö, joka antaa hevostensa kertoa töidensä tuloksista.

"Ei intoilla nyt liikaa vaan mennään vain päivä kerrallaan", Huusari jarruttelee.

"Chief Orlando tuntuu hienolta ja pitäisihän sen parantaa vielä kolmen startin jälkeen tällä kaudella. Tähtäin on Elitloppetissa, ja tämä startti haluttiin valmistautumiseksi. Ori jaksaa ja pääsee sekä tuntuu kyllä tosi iloiselta ja hyvinvoivalta. Varusteita ei muuteta. Kuski saa miettiä taktiikan, minä treenaan hevosen. Yritän pitää sen hyvällä mielellä ja terveenä, se on tavoitteeni."

Pettersson-Perklénillä on Mantorpissa startissa kaksi.

"Angel Raziel on parantanut, ja sen ruunaaminen peruttiinkin toistaiseksi", Pettersson-Perklén kertoo.

"Nyt on hirmukova porukka ja paikka viiden joukossa tyydyttäisi kovasti. Ori lähtee varmasti ja ketterästi, eikä paikka ole huono. Riisutaan ehkä kengät tähän uutuutena. Religious tekee koko ajan huippuesityksiä ja tuntuu tosi hyvältä. Toisaalta se on liki tässä ja keulajuoksuakin taas - toisaalta tähtäin on Solvallan finaalissa. Se suorittaa ihan varmasti taas korkealla tasolla, sillä hevonen tuntuu koko ajan vaan paremmalta."

Melkolta starttaa kaksi 75:ssä ja kolmas Joyful Boko ennen sitä.

"Exaudio Vici parantaa koko ajan ja menee nyt ilman etukenkiä. Se kohtaa myös parhaan vastuksensa tähän asti, mutta vaikea sanoa, kuinka paljon ruunalla on jäänyt varaa aiemmissa. En jättäisi sitä pois peleistä. BWT Echo oli hieno viimeksi ja kehittyy vaan. Sekin saa nyt mennä ilman etukenkiä. Vastassa on pari ihan hirmua, mutta jos hakisi yllätystä, se voi olla tämäkin. Oriista kehittyy ihan avoimen tason hevonen, ja tähtäin on tänä vuonna Derbyssä. Joyful Boko (lähtö 4) on mielestäni liki omassa lähdössään. Se ei ole epävarma, vaan kuski otti hypyn piikkiinsä toissakerralla."