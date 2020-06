Kuopio Stakesissa odotettu käsikirjoitus – "Massi" voitti naureskellen

Terhi Piispa-Helisten

Korvat pystyssä kohti voittoa. Antti Teivaisella oli Mascate Matchin rattailla vara seurata, kuka ehtii toiseksi.

Kuopio Stakesin ennakkosuosikki Mascate Match tuli, näki ja voitti. Pekka Korpi ajoi valmennettavallaan helpon voiton karsintalähdössä keulasta kilometriajalla 1.13,1.

Sama tahti jatkui finaalissa, mutta ohjastajaksi vaihtui Antti Teivainen ja voittoajaksi 1.14,5. Korpi joutui sääntöjen mukaan ajamaan finaalissa osaomistamaansa Arctic Emmaa . Teivainen puolestaan on Mascate Matchin omistavan Raviliiga-Travliiga HIFK:n laajan omistajajoukon yksi osakas. Ykköspalkinto finaalissa oli 36 000 euroa.

"Kun on tämmöinen huippulahjakas hevonen ja vielä huippuvalmentaja, niin aineksia on mihin vaan", Teivainen kertoi voittajahaastattelussa.

Hoitaja Hanna Rakkolainen oli hänkin luonnollisesti tyytyväinen kisan jälkeen. Hänen tunnelmiaan voi kuunnella oheiselta videolta.

Finaalin muut totosijat menivät Timo Korvenheimon talliin, kun Racing Boy ja First Class Lady nappasivat seuraavat kakkos- ja kolmosrahat.

Suomenhevosten Savo-ajossa parhaaksi puristi Evartti. Santtu Raitala kierrätti orin ajoissa johtaneen tallikaverin Jokivarren Kunkun rinnalle. Loppumetreillä järjestys muuttui sen verran, että Evartti ehti maaliin ensimmäisenä, toiseksi kiri Lissun Eerikki ja Jokivarren Kunkku oli kolmas.

Evartin volttiennätys parani lähes kolme sekuntia lukemiin 1.23,4. Ohjastaja Santtu Raitala oli voittajahaastattelussa tyytyväinen ja liikuttunut.

"Evartilla on ollut paljon ongelmia, muun muassa leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita, ja tallin väki on tehnyt paljon hommia saadakseen sen kuntoon. Tärkeintä tietysti on, että Evartti voi hyvin."

Raitala ei nähnyt esteitä mahdolliselle Kuninkuusraveihin osallistumisellekaan. Talli Pajatson omistama ja Antti Ojanperän valmentama ori on epäilemättä kova luu niissäkin karkeloissa.