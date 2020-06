Propulsionin omistajaa uhkaavat miljoonien korvausvaatimukset

Anu Leppänen

Propulsionin taustavoima Bengt Ågerup Vincennesissä valmistautumassa oriin Prix d'Amerique -starttiin tammikuussa 2018.

Ori Propulsion järjesti viime sunnuntain Elitloppetissa upean "joutsenlaulun" uransa todennäköisesti viimeisessä startissa voittamalla tavoitellun Elitloppetin viidennellä yrittämällään - kilpailtuaan vuosia maailman huipulla. Yleisö oli kyynelissä. Alkuviikosta maailma superoriin ympärillä romahti kuitenkin, kun kävi ilmi, että hevonen oli kilpaillut kaikki vuotensa Pohjoismaissa sääntöjen vastaisesti hermokatkaistuna kilpaillen. Kaikkien Pohjoismaiden säännöt kieltävät tämän - samoin kuin nykyään säännöt myös USA:ssa, missä operaatio oli tapahtunut.

Tapaus on erittäin kiusallinen ja myös kallis asian pääosapuolille Ruotsin raviurheilun keskusjärjestölle ja hevosen omistavalle Stall Zetille, jonka toimitusjohtaja on valmentaja Daniel Redén, mutta taustalla on lääkealan miljardööri Bengt Ågerup. Ågerup, 77, on jo valmiiksi konna vai sankari -tilanteessa, sillä toisaalta hän on mukana auttamassa Ruotsin Karoliinisen instituutin tutkimuksia, jotka juuri nyt tähtäävät mm. koronan selättämiseen. Toisaalta hän taistelee Ruotsin valtion kanssa oikeudessa noin 1,5 miljardin euron verovelasta, joka syntyi Ågerupin myydessä lääkefirmansa. Ruotsin valtio katsoo Ågerupin olevan myyntivoitosta verovelvollinen kotimaahansa, kun taas mies itse yrittää todistaa asuneensa (ja asuvansa) suurimman osan asiaa koskevien vuosien ajasta muualla, mm. Suomen Ahvenanmaalla sijaitsevassa osoitteessaan.

Ruotsin raviurheilun säännöissä on kohta, jossa todetaan hevosen omistajan olevan täydessä vastuussa hevosensa kilpailukelpoisuudesta ja -oikeudesta. Näin mm. Svensk Travsportin toimitusjohtaja Maria Croon totesi eilisessä ATG-liven haastattelussaan Stall Zetin olevan luultavasti korvausvelvollinen voittamistaan palkintorahoista Ruotsissa (ja myös mm. Suomessa). Ori on juossut Euroopassa vuodesta 2015, siirryttyään USA:sta Ruotsiin, noin 32 miljoonaa kruunua eli kolmisen miljoonaa euroissa.

Ruotsin raviurheilun keskusjärjestö ei kuitenkaan voi kiertää omaa vastuutaan tapauksessa. Myös sillä lienee velvoite, valtion ja kansan antamalla mandaatilla, selvittää ja huolehtia hevostensa kilpailukelpoisuudesta. Saapuihan järjestöön esimerkiksi Propulsionin maahantuonnin yhteydessä tieto oriin läpikäymästä operaatiosta, jota on siis verrattu dopingiinkin. On eri asia osattiinko teksti lukea papereista, mutta siellä se todistettavasti seisoo, selvällä englannin kielellä. On siis odotettavissa pitkällisiä ja tuskastuttavia oikeudenkäyntejä eri oikeusasteissa, ellei jostain syystä päästä sopuun.

Hyvä kysymys on esimerkiksi, keneltä Suomen raviurheilun (ja Vermon raviradan) kuuluu saada korvausta Propulsionin kahdesta kilpailuesityksestä Finlandia-ajossa (2016-17)? Ruotsin keskusjärjestöltä, joka toimitti oriin kilpailutiedot, vai hevosenomistajalta?

Yhtenä sivujuonena Propulsionin tapauksessa on, että ruotsalaiset tunnetut hevoseläinlääkärit ovat käyneet noin vuosi sitten tutkimassa tuntoa oriin eturaajojen alaosassa ja todenneet tunnon olevan "normaalin". Allekirjoittaneen toimittajan oikeustajun mukaan Propulsionin tunnon tutkimisessa kyse on kuitenkin epäolennaisuudesta. Säännöissä todetaan yksiselitteisesti kilpailemisen olevan kiellettyä hermokatkaistulta hevoselta. Propulsionin hermot on operoitu, dokumentoidusti, Pohjois-Amerikassa, mistä ori on syntyisin.

Yksi iso kysymys tapauksessa on: jos Ruotsissa tiedettiin Propulsionin hermokatkaisusta esimerkiksi vuosi sitten, miksi ori sai jatkaa kilpailemista? Samoin herää kysymys, onko Ruotsin keskusjärjestön seulan läpi päässyt vuosien varrella muita vastaavia tapauksia?

Vastaavasti tällaisen hermokatkaistun hevosen siitostoiminta on kiellettyä Ruotsissa, missä Propulsionilla on jo kymmeniä jälkeläisiä. Esimerkiksi Suomen säännöt eivät siitospuolella ota suoraan kantaa tähän asiaan. Kuitenkin siis myös kilpailutoiminnan ulkopuolella on Propulsioniin liittyen kattila kiehumassa.

FAKTAA HEVOSTEN "HERMOKATKAISUSTA" JA PROPULSIONIN TAPAUKSESTA:

-Aiemmin käytettiin käsitettä hermopoltto. Asiasta puhutaan myös hermovaimennus -nimellä.

-Operaatio tehdään yleensä raajojen alapäässä, tarkoituksena vaimentaa ja helpottaa jalkojen kiputiloja.

-Joissain tapauksissa lähes välttämätön toimenpide siedettävien elinolojen turvaamiseksi satoja kiloja painavalla eläimellä, jonka raajat ovat anatomisesti esimerkiksi ihmisen raajoja ohuemmat, ja se viettää suurimman osan vuorokaudesta jalkojensa varassa. Näin voidaan tietyissä tapauksissa välttää hevosen oletettavasti epäinhimilliset kivut. Arvioitu myös melko vanhanaikaiseksi tavaksi toimia nykymaailman standardien näkökulmasta.

-Kilpahevosilla ehdottoman kiellettyä nykyään lähes kaikissa maissa, joita asia koskee. Verrattavissa dopingiin.

-On olemassa erilaisia hermot katkaisevia operaatioita: paikka hevosen raajoissa ja toimintatapa vaihtelevat suuresti.

-Operaatiossa yleensä hermojen sijainti ja vaikutus tutkitaan tarkalla salapoliisintyöllä, jotta saadaan haluttu helpottava lopputulos.

-Ruotsalaisten asiantuntijoiden mukaan toisaalta, jos kokeneet hevoseläinlääkärit tutkivat Propulsionin alaraajojen tunnon, se viittaisi melko vahvasti siihen, ettei hermonkatkaisuoperaatiota olisi tehty.

-Toisaalta kuitenkin todetaan samojen asiantuntijoiden sanoin, että on lähes mahdoton todistaa jälkeenpäin, etteikö jonkinkinlaista hermokatkaisua olisi tehty.

-Yhtä kaikki on lähdettävä liikkeelle dokumentoidusta faktasta. Keskusjärjestönkin hallussa olevien asiakirjojen mukaan (ainakin) Propulsionin etujalat on hermokatkaistu.

-Ilmaisu hermokatkaisu on kaikesta päätellen valitettavan epätarkka. Se voi tarkoittaa hyvin monenlaista erilaista toimenpidettä, sanovat ruotsalaisasiantuntijat.