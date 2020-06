Kuningatar Vieskerin Virva palaamassa radoille

Rami Marjamäki

Sanna Päivike on palaamassa valmennettavansa ravikuningatar Vieskerin Virvan kanssa radoille. Tamma loukkasi itseään talvella tarhassa, mutta palaa Viesker Cup -raveissa Killerjärvellä vajaan parin viikon kuluttua. Päivikkeellä on kotitilallaan vilskettä. Kesän laidunhevoset mukaan lukien hänellä on 50 hevosta valvottavinaan.

Ravikuningatar Vieskerin Virva loukkasi itsensä helmikuussa tarhassa, ja puikkoluusta irronnut lastu vaati leikkaushoitoa. Toipuminen on sujunut suunnitellusti, ja vaikuttaa siltä, että kuningatar olisi valmis puolustamaan kruunuaan jo tällä kaudella.

"Virva tuntuu hyvältä treenissä, ja minusta se on valmis aloittamaan 25. päivä", kertoo Sanna Päivike, kuningattaren valmennusvastaava.

"Se on tosin aina kotona ajaessa hyvän tuntuinen, mutta luonnikas raveissa, eikä kaikki aina mene suunnitellusti kilpailuissa. Nyt on vähän sellainenkin ajatus, että starttien myötä vire muotoutuu ja nousee, ja vaikea veikata suoritustasoa ihan tarkkaan alkuun. Tähtäin on kuningatarkilpailussa."

Mika Forss ohjasti Viskerin Virvan kuningattareksi, ja hän on muutenkin tullut hyvin sinuiksi persoonallisen tamman kanssa. Kuka ohjastaa Virvaa tällä kaudella, kun Forss vaikuttaa Ruotsissa?

"Sen tiedän, ettei Mika pääse Killerille 25. päivä. Ohjastaja sinne on vielä auki, ja muutenkin omistajat pohtivat enemmän tuota kuskikysymystä."

Millainen tilanne on Päivikkeen tallissa muuten tällä hetkellä?

"Yhdeksän ajohevosta minulla on, ja koko tilalla on nyt paljon hevosia. Noin 50 päätä laidunkauden hevosten myötä, joten vahtimista piisaa. Muista valmennettavista Isosalon Ihme, meidän oma kasvatti, tuntuu kiinnostavimmalta. Se oli liian innokas kauden avausstarttiin, ja oppimista on, mutta kykyjäkin. Yritetään Villinmiehen Tammakisaan tällä kaudella. Tamma starttaa Turussa maanantaina, ja se pärjäisi kyllä heti, jos saataisiin vain ehjä suoritus. Toivotaan että kauden avauksen saaminen alta pois on tasoittanut hieman otteita, mutta olisin toivonut takarivin lähtöpaikan sille nyt kylläkin."

