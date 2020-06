Hietasilla erilainen kiireinen juhannus - "Faari" sentään kotona

Anu Leppänen

Markku Hietanen, 74, on ohjastanut ravikuningatar Akaasialla mahtavat menestykset. Tänään Power Parkin raveissa rattailla nähdään hänen poikansa Hannu, kun "Faari" on vielä toipumassa viimeviikkoisesta onnettomuudesta.

Molemmat Hietasen miehet, isä Markku ja poika Hannu, saivat siipeensä hevoshommissa viime viikolla. Markku sai varsan potkun ikävästi rintaansa ja käteensä laitumella keskiviikkona. Hannu taas lensi tantereeseen perjantaina Teivon raveissa, ja tuli vielä toisten valjakoiden kolhimaksi. Nuorempi Hietanen on jo nähty tositoimissa raveissa ja nähdään tänäänkin illalla sekä huomenna Härmän kovissa "juhannuskinkereissä". Markku Hietanen puolestaan pääsi kotiin Seinäjoen keskussairaalasta tiistaina, mutta on vielä toipilas.

"Faarin sydänkin otti hieman osumaa, ja sitä hän joutuu vielä varmaan käydä näyttämässä", Hannu Hietanen kertoo.

"Se potku osui jotenkin tosi tarkasti siihen kohdalle. Kyllä hän tuossa pöydässä juuri istui juhannusherkkuja syömässä, mutta karkasi. Nyt jännitetään, lähteekö hän hevosen kanssa lenkille, kun tuolla ladossa on pari valjastettuna. Toipilaana vielä ollaan, oikeastaan molemmat, mutta kyllä minulta ohjastaminen onnistuu raveissakin. Minullakin on edelleen kylki vähän kipeä, mutta jos ei tee äkkinäisiä kääntöjä, niin kyllä se menee."

Miltä Härmän perjantain ja lauantain ohjastustehtävät vaikuttavat?

"Oikein mielenkiintoisilta. Tietenkin Joriini lauantaina on jännä, ja minä saan nyt tuurata kuningattarellakin illalla. Akaasia on nappipaikalla nopeaksi avaajaksi, ja oletus on, että se parantaa saadessaan startteja. Viime juoksu Porissahan oli ensimmäinen pitkältä paussilta. Joriini ei ole mitenkään mailin hevonen, ainakaan vielä. Se tuntuu kuitenkin paljon paremmalta, kuin viime vuonna samaan aikaan. Kävin eilen viimeistelemässä hevosta, ja tosihyvältä vaikuttaa. Miten kauas sisäradalta tuosta jäädään, se nähdään. Kova vauhti olisi plussaa - toivottavasti esimerkiksi Jan-Olov Perssonin hevosella (Smedheim Solan) ajetaan eteenpäin ja tehdään kunnon tempo kisaan, niin mekin voisimme sitten ehtiä vähän paremmin. Taktiikkajuoksussa Joriinilla ei ole toivoa kovin korkealle, se on niin tasavahva vielä. Härmässä on hyvin monta mielenkiintoista ajokkia, ja toivotaan, että joillain pärjätäänkin."

Hannu Hietanen ohjastaa ohjelman mukaan Hämän PowerParkissa illalla (klo 16 alkaen) kahdeksaa ja lauantaina (13.30) kuutta hevosta.

Hannu Hietanen.