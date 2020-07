Stallonen paluu ajankohtainen

Kuva: Elina Paavola

Fransin poika Stallone sijoittui viime kaudella Kriteriumissa toiseksi ja voitti Varsakunkku-finaalin. Ruuna heitti ikäluokan ykkösnimelle Parvelan Retullekin tiukkoja haasteita.

Tammikuun lopulla paksusuolen kiertymän vuoksi leikkaukseen joutunut Stallone on toipunut vaativasta operaatiostaan sujuvasti.

”Vähän huoletti, että uusiutuuko vaiva, mutta onneksi kaikki on mennyt hyvin ja ruuna on parantunut suunnitellusti”, kertoo Stallonen valmentaja Ossi Nurmonen.

Nurmosen mukaan Stall Nooran omistama ruuna on ollut jo kuukausia treenissä ja pohjat ovat kunnossa.

”Tulin viisi minuuttia sitten hiitiltä Stallonen kanssa, ja ilmoitan ruunan ensi viikon torstaiksi Seinäjoen Varsakunkku-karsintaan.”

Nurmosen mukaan kauden olisi voinut käynnistää jo aiemminkin, kuten PowerParkissa juhannuksena tai tänään Tawaststjernan Muistoajossa, mutta hän ei halunnut ajaa heti kärkeen kipakkaa mailia.

Jatkosuunnitelmat ovat selvät.

”Derby on luonnollinen päätähtäin. Myös muita viisivuotislähtöjä on tarkoitus ajaa, jos ruuna vain on valmis niihin.”

Miten Stallone on muuttunut viime kaudesta?

”Ruuna on kehittynyt, se tuntuu paremmalta ja innokkaammalta.”

Entä millä mielin Nurmonen on seurannut Parvelan Retun paahtamista voitosta voittoon?

”Kyllä Parvelan Retun hyvyys on hirvittänyt. Kun sillä on mennyt talvi normaalisti ja meillä oli taas vastatuulta, voi olla, että ikäluokan valtikka pysyy Retulla. Parhaamme mukaan koetetaan haastaa.”

Nurmosen tallin toinen suomenhevostähti H.V. Tuuri palaa lauantaina Lahdessa paussilta. Muhkean harjansa vuoksi ”Tukkajumalaksi” tituleerattu tuulennopea menijä voitti molemmat helmikuussa ajetut Vincennesin kylmäverilähdöt.

Nurmonen kertoo, että monen muun tallin hevosen tapaan H.V. Tuurilla on ollut ongelmia veriarvojensa kanssa.

”Nyt on pari viikkoa näyttänyt paremmalta, ja heti haluttiin tulla starttiin. Lahdessa on kova lähtö, eikä ori ole vielä parhaimmillaan. H.V. Tuuri on jaloistaan terve, ja jatkoa seurataan mielenkiinnolla.”

Entä kuninkuuskisa?

”En osaa sanoa, omistajat ovat kyllä asiasta kovasti puhuneet. Riittävätkö oriin näytöt? Asiat ratkeavat heinäkuussa. Ensin ajetaan Lahdessa ja siitä kahden viikon kuluttua Mikkelissä. Sen jälkeen mietitään tarkemmin.”