Sobel Conway St Micheliin - Kari Lähdekorpi: ”Kinkkinen tilanne”

Lauantaina Kaustisen Festivaali-ajossa virettään viimeistelevä Sobel Conway on kutsuttu mukaan St Micheliin.

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Kari Lähdekorven ja Arvo Ylitalon omistama Sobel Conway latasi elokuussa Porissa tuloksen 09,7, mikä sivuaa absoluuttista SE:tä. Lokakuussa ruuna juhli Vermon EM-raveissa.

Hevosurheilun uutisen mukaan jo aiemmin kutsun St Micheliin saanut Elian Web ei Mikkeliin saavu. Näin tuoreen Suur-Hollola-sankarin paikan saa toinen huippuruuna Sobel Conway.

”Tilanne on kinkkinen, kun Sobelilla on vain kaksi kisaa alla kesäkaudelta. Kunto on mulle vähän arvoitus”, kommentoi ruunan osaomistaja Kari Lähdekorpi.

Kinkkisyyttä lisää Lähdekorven mukaan suurkisojen tiheä aikataulu ja ilmoittautumiset. Alkuperäisen suunnitelman mukaan Sobel Conwayn piti startata Kaustisen jälkeen Porin Kultaloimessa, joka ravataan torstaina 16. heinäkuuta. Poriin ilmoittautuminen on huomenna perjantaina.

Mikkelin toimitusjohtaja Kari Tiainen taas kommentoi alkuviikosta, että hän haluaa seurata Sobel Conwayn Kaustisen edesottamukset.

”Jos me olisi ilmoitettu Poriin, ei St Micheliä tietenkään olisi voinut ajaa. Ja jos taas kutsua St Micheliin olisi jääty odottamaan yli Kaustisen kisan, ei olisi voitu ilmoittaa Poriin. Kun kutsu Mikkeliin tuli nyt, päätettiin ottaa se toisen omistajan Ylitalon Arvon kanssa vastaan ja jättää Pori väliin”, Lähdekorpi valaisee.

Lähdekorven mukaan lopullinen päätös St Micheliin osallistumisesta ratkeaa Festivaali-ajon perusteella.

”Jos Sobel on Kaustisella huono, niin ei me St Micheliin lähdetä. Eikä varmasti olisi lähdetty silloin Poriinkaan.”

Lähdekorpi kertoo, että Sobel Conwayn treenitiedot ovat lupaavia.

”Tai eihän Harri (Koivunen) hevosiaan suoraan kehu, mutta kun rivien välistä asian lukee, niin näin on.”

Lähdekorpi käy läpi St Micheliin kutsun saaneet ulkomaalaiset.

”Vernissage Grif on tosi mielenkiintoinen nimi. Vaikuttaa hurjalta hevoselta. Makethemark on tietenkin itseoikeuttu osallistumaan hallitsevana mestarina. Antonio Tabac nähtiin Kouvolassa, eikä se ole tässä suosikkeja. Missle Hill on lähellä voittoa, jos se saa hyvän lähtöpaikan.”

Lähdekorven osaomistama Maxwell Mayday voitti St Michelin 2012. Pastore Bob oli toissa vuonna toinen.

”Onhan kutsu St Micheliin valmentajalle ja kuskille kova juttu. Mua vähän epäilyttää se, onko hevonen tarpeeksi kovassa kunnossa tuohon kisaan. Jos Sobel on Kaustisella hyvä, niin varmaan itselläkin alkaa lämpö nousta”, Lähdekorpi sanoo.

St Michel-ajo ravataan sunnuntaina 19. heinäkuuta. Voittaja kuittaa 70 000 euroa. Varennen vuonna 2002 noteeraaman rataennätyksen 09,3 rikkomisesta lohkeaa 10 000 euron bonus.