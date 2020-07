Arvo Ylitalo aloitti jännitysviikon ostamalla varsan netistä - Menhammarissa hurjia hintoja

Ylitalon albumi

Kauppapuutarhuri Arvo Ylitalo kasvattaa Garden-varsoja. Tässä Angela D. Garden (Johnny William - Vicky's Hill, Muscle Hill) toisakesältä. Sunnuntaina hän osti Ruotsin huutokaupasta lisävahvistuksen jo valmiiksi kovaan tallin arsenaaliin.

Arvo Ylitalo satsaa ja on satsannut jo pitkään hevosiin tosissaan, ja tuloksiakin saadaan. Yhdessä Kari Lähdekorven kanssa omistamansa Sobel Conway on tosiaan uransa tulikokeessa sunnuntaina. Kaikkiaan hän omistaa kimpassa tai yksin laskujensa mukaan 35 hevosta. Menhammarin huutokaupasta, jonka piti loppua jo viikko sitten sunnuntaina, mutta joka jatkui tietoliikenneongelmien vuoksi vielä eilen, tuli yksi lisää: yksivuotias ori El Cheapo (i. Zola Boko) 175000 kruunulla eli 16830 eurolla huutokaupan nettilaskurin mukaan.

Tosin myös Readly Expressin omistajapariskunnan rouva Kirsi Andersson omaa suomalaiset juuret, ja pariskunta osti nimenomaan rouvan nimissä huutokaupasta myös yhden varsan. Ori Excusez Moi (Readly Express) maksoi 650000 kruunua. Samoin Suomesta valmentajauralleen Ruotsiin suunnannut Reijo Liljendahl osti yhden varsan. Tamma Ecrevisse (Maharajah) maksoi 200000 kruunua. Suomalaisjuuret myös omistava Pasi Aikio puolestaan huusi ori Equinoxin (Maharajah) 275000 kruunulla.

Kallein varsa Menhammarissa oli ori East Ward (Maharajah), joka meni peräti 1,8 miljoonalla kruunulla Svea Ekonomin Lennart Ågrenille. Ruotsalainen suuromistaja on ilmoittanut vähentävänsä hevosia, mutta Menhammarista tuli uusia: hänen ostoksiaan olivat myös tamma Eireann (1,125 milj. kruunua) ja ori Ever So Much (600000 kr), molemmat niin ikään Maharajahista.

Pääset tästä Menhammar online salesin sivulle ja huutokauppatuloksiin.

Ylitalo otti siis varaslähdön jännäriviikkoonsa, joka huipentuu St Micheliin pyhänä.

"Juu jännää on, vaikka ei ole mitään jättiodotuksia nyt Sobel Conwaysta", Arvo Ylitalo kommentoi.

"Startteja on vielä vähän tällä kaudella ja lauantai jätti kysymysmerkkejä. Toivottavasti ruuna parantaa. Sehän oli hyvä kauden avauksessa Solvallassa, mutta sairastui kuljetuskuumeeseen aika kovasti paluumatkalla, ja se vei varmasti kuntoa alaspäin. Katselin Menhammarin huutokaupassa etukäteen muutamaa varsaa, mutta pari muuta niistä nousivat yli limittieni, jotka olin laittanut viikko sitten. Arvelinkin, että tämä voi jäädä aika sopivan hintaiseksi. Huutokaupat ovat minulle mielenkiintoisia tilaisuuksia, ja nyt kun ei pääse paikanpäälle, niin tuli selattua noita varsoja sitten. Videot ja tiedot noilla nettisivuilla ovat jo aika korkealla tasolla, ja tämäkin oli jännää, vaikka paikanpäällä on vielä hienompaa, tietenkin. Saa katsoa millaisia varsoja mistäkin oriista ja tammasta tulee, ja millaisiin hintoihin niitä arvostetaan."

Teillä on siis myös omaa kasvatustoimintaa?

"Kyllä, kuusi omaa sitostammaa, ja kolme kimpassa muiden kanssa. Melkein kaikissa kimppahevosissa olemme yhdessä Lähdekorven kanssa. Suomenhevosiakin on, mm. Tarling yhdessä Hannu Nivolan kanssa. Nelivuotias oli mukana perjantain Pikkupelimannissa, mutta tamma laukkasi."