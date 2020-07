Kuninkuusravirankingien kärjessä ei muutoksia

Terhi Piispa-Helisten

Hetviina on edelleen kuningatarkandidaattien rankingin ykkönen, eikä oriiden listan kärjessäkään tapahtunut suuria muutoksia.

Taas kerran keskiviikon A.V.Marttilan Tammasarjan kolmen kierroksen kisa muodostuu hyvin merkittäväksi näyttöjenantopaikaksi kuningatarkisaa ajatellen. Mukaanhan otettiin kahdeksi lähdöksi jaetussa Vermon kisassa kaikki halukkaat, jotka kaipasivat paikkaa antaa näyttö Seinäjoelle.

Hetviina on ollut jokseenkin koko kauden ykkönen tammoissa. Se starttaa Vermossa, mutta ei kaipaa lisänäyttöä. Kakkonen tammoissa on Lakan Leija. Muutoksena Ryti-Tyttö ohitti Virin Camillan kolmossijalla. A.V.Marttilan lähdöt tekevät varmasti suuren vaikutuksen siihen, miltä kuningatarkilpailu tällä kaudella näyttää. Ykisi jännityksen aihe on, nouseeko viime kauden kuningatar Vieskerin Virva mukaan ja matkaan, kun sillä ennen keskiviikon 3120 metrin kisaa ei ole pisteitä tältä kaudelta 12:n joukkoon edellyttävää määrää - lopulliset valinnat ovat tietysti asia erikseen.

Oriiden puolella Suur-Hollolan voittaja Evartti oli ykkönen jo ennen Lahden urotyötään. Välkyn Tuisku ja Caijus vaanivat seuraavilla sijoilla. Oriiden puolella Suurmestaruus lauantaina Mikkelissä on se tämän viikon kilpailu, joka voi muovata tilannetta reilusti.

Osallistujat Seinäjoen pääkilpailuihin ratkeavat keskiviikkona 22. heinäkuuta kuninkuusravien päätoimikunnan valinnoissa.

KUNINKUUSRAVIRANKING 14.7.2020

Tammat:

1.Hetviina 60p

2.Lakan Leija 46p

3.Ryti-Tyttö 39p

4.Virin Camilla 37p

5.Piskon Pouta 35p

6.Varjonova 30p

7.Liisan Tulilintu 29p

8.Sävel-Taika 28p

9.Elias Juonetar 14p

10.Tutun Impi 13p

11.Aurotar 12p

12.Akaasia 11p

13.Taksvenla 11p

Muut pisteitä saaneet:

Vieskerin Virva 8p

B. Riitu 7p

I.P. Riimi 6p

Naputus 3p

Siirin Hilla 1p

Oriit:

1.Evartti 60p

2.Välkyn Tuisku 51p

3.Caijus 47p

4.Joriini 43p

5.Lissu Eerikki 40p

6.Vixen 31p

7.Tähen Toivomus 29p

8.Vixus 24p

9.Sheikki 16p

10.Rokin Maxi 12p

11.Välähdys 10p

12.A.T. Veeti 9p

Muut pisteitä saaneet:

Kujanpään Jyräys 7p

Vappuäijä 5p, Vixeli 3p

Jokivarren Kunkku 2p

Larvan Hurmos 1p

Kuninkuusravirankingit uutisoi ensimmäisenä Hevosurheilulehti (linkki).