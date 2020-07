Ruotsin huutokauppasatsaaja Alexander Huhtinen: "Uutta elävyyttä ravirintamalle"

Ruotsista kuuluu kummia. Aivan uudet nimet Alexander Huhtinen ja James Roselin Sagari Stables -tallinimen takaa satsaavat hurjasti. He ostivat esimerkiksi viime sunnuntaina Menhammarin huutokaupasta kolme varsaa 3,05 miljoonalla kruunulla. MT Ravinetti selvitti mistä on kysymys?

Italialaisori Victory's Club, 6, on Sagari Stablesin toistaiseksi voitokkain ravuri 16 voitollaan. Kuvassa ori poseeraa nykyisen valmentajansa Leif Witaspin tallipihalla.

Sagari Stablesin taustalla ovat rahoitusalalla ilmeisen menestyksekkäät malmöläiskaverukset Alexander Huhtinen, jolla on, kuten nimestä voi päätellä, suomalaisia juuria, ja James Roselin, 38. Kaksikon perustaman tallinimen omistuksessa on jo 31 ravuria, ja lisääkin on tarkoitus hankkia, varsoja sekä kilpahevosia. Lisäksi suunnitteilla on laukkaurheilua, kasvatusta, huutokauppaa ja ennen kaikkea maailmanvalloitus!

"Innostuimme raviasiasta noin vuosi sitten", kertoo Alexander Huhtinen, 31 vuotta.

"Panimme toimeksi, ja ensimmäiset hevoset hankittiin syyskuussa. Minulla tämä on äidinmaidossa tai tarkemmin isänperintönä. Isän kanssa olen ollut Jägersrossa ihan pienestä pitäen. Muistan sellaiset ravurit, kuin Revenue, Steinlager ja Zoogin esimerkiksi, vaikka olen ollut aika pieni, kun niitä on hurrattu. Emme omista hevosia kaksistaan, vaan takana on sijoitusrahasto, johon olemme ottaneet jo mukaan kavereitamme, ja sijoittaa voi kuka vaan. Konsepti on hyvin yksinkertainen ja muiden bisnestemme mukainen. Hevosista ei esimerkiksi tarvitse maksaa kuukausittaisia hoitomaksuja. Tajusimme, että hevosmarkkinakin kaipaa uutta virtaa ja pöhinää, ja olemme nyt tulleet jäädäksemme ja menestyäksemme."

Mistä nimi Sagari Stables tulee?

"Sagari Stablesin nimi tulee lapsistamme, Jamesin Sagasta ja minun Aristani. Minulla on tosiaan suomalainen äiti. Sukunimeni on äidinperintöä. Hän on syntynyt Suomessa. Minä kannan Suomea sydämessäni: olen muun muassa koko ikäni ollut aina Suomen puolella, oli laji mikä hyvänsä. Saku Koivu, Selänne ja Mika Häkkinen - siinä ideolejani. Isäni, jonka mukana olen raveissa kulkenut, on kyllä ihan ruotsalainen. Minä osaan muutaman sanan Suomea, mutta valitettavasti en oikein kunnolla kuitenkaan. Sagarin suhteita Suomeen hoitaa suomalainen isoisäni, Pertti Nyholm, joka asuu myös täällä Malmössä."

Sagari Stablesin satsaus oli valmiiksi miljoonaluokkaa jo euroissakin, mutta viimeistään sunnuntaina päättyneen ensimmäisen Menhammar Online Salesin jälkeen malmöläiskaksikon nimet olivat monien huulilla. Svea Ekonomin Lennart Ågrenin (SRF Stable ym.) nimen näkeminen kalleimpien varsojen ostajien joukossa ei Ruotsissa eikä missään päin maailmaa kohota enää kulmakarvoja. Mutta kuka James Roselin, kuka Alexander Huhtinen ja mikä Sagari Stable?

"Ruotsin varsasatsaus on nyt melko valmis, mutta etsimnme vielä muista maista, mm. Suomesta huippuhevosten aihioita tai miksei valmiitakin huippuhevosia. Ruotsista meillä on 'salkussa' niitä sukuja, joita suunniteltiinkin ja etsittiin, mm. Muscle Hilliä ja Readly Expressiä. Meidän mielestämme parhaita nimiä ja varmaan monen muunkin mielestä. Ready Cashin jälkeläistä emme ole vielä onnistuneet hankkimaan. Ideana on ottaa 'koko kenttää' haltuun kasvatuksesta ja huutokaupoista alkaen. Tarvitsemme ympärillemme paljon (lisääkin) asiantuntemusta, mutta esimerkiksi juuri Leif Witasp, Kajsa Frick ja Tapio Perttunenkin antavat sitä meille. Itse asiassa meillä juuri tänään (tiistaina) lyötiin lukkoon, että meillä on järjesteillä tosi jännä, Ruotsin makein suunnitelmamme mukaan, varsahuutokauppa vuonna 2021 Malmön seudulla."

Tarkoitus on siis satsata hevosiin laajalla rintamalla, myös Suomen raveihinkin?

"Näin on! Ruotsissa meidän valmentajamme ovat tosiaan Leif Witasp ja hänen tyttärensä Kajsa Frick. Meillä on ollut jo hevosia mm. Sofia Aronssonilla ja Kolgjineillä. Heistä on ollut paljon apua. Opimme heiltä paljon alasta sekä hevosista ja olemme kiitollisia. Kuitenkin olemme liiketoiminnasta oppineet, että jos haluaa menestyä, pitää kulkea omia polkujaan. Valmentajiksemme valikoituneet Witasp ja Kajsa ovat mahtavia hevosihmisiä, ja heidän tallissaan meidän hevosemme ovat tähtiä, eivät joukon jatkona. Suomessa valinta osui siis Tapio Perttuseen. Hänen kanssaan olemme jo aloittaneet yhteistyön. Perttusella on tällä hetkellä yksi hevosistamme First Heartbeat, 4, valmennuksessaan. Se kilpaili viime vuonna tiukasti mm. Ganga Baen (StoChampionatetin suosikki sunnuntaina) kanssa, mutta loukkasi itsensä, ja nyt koitetaan kohta paluuta. Tapiolle tulee vielä lisää valmennettavia meiltä, ja suunnitelmana on voittaa joku iso kisa, mahdollisesti kasvattajakisa, Suomessakin."

Kysytään tässä välissä Tapio Perttuselta, missä mennään?

"Nyholm soitti minulle aivan yllättäen ja kyseli kiinnostusta yhteistyöhön", Perttunen kertoo.

"Homma vaikutti oikein kiinnostavalta ja satsaus kunnolliselta keskustelujen perusteella. Tarkoitus on hakea hyviä suomalaisiakin hevosia, myös suomenhevosia. First Heartbeat tuli reilu kolme viikkoa sitten ja vaikuttaa hyvältä. Silla on ollut vaivoja, mutta tamma treenaa hyvin, ja jos kaikki menee suunnitelman mukaan, kuukauden päästä voidaan olla startissa."

Miten Sagari Stablesilla on varaa näin mittavaan satsaukseen?

"Rahat tulevat rahoitusbisneksestä ja mukana on jo paljon satsaamaan valmiita ihmisiä. Tämä on enemmän hauskanpitoa, mutta ei ilman tavoitteita. Me olemme Jamesin kanssa viime vuodet toimineet yritysrahoituksessa. Jos olemme nähneet jossain bisneksessa potentiaalia, olemme järjestäneet firmoille rahoitusta, ja se on toiminut hyvin. Nyt hommaamme rahoitusta raviurheilemiseen yksinkertaisella konseptilla, johon voi kuka tahansa liittyä osakkaaksi. Mutta, kuten sanottua, tätä teemme enemmän siksi, että meillä on sydäntä tähän, ei pelkästään bisneksen kannalta."

Sagari AB:n omistama ja Leif Witaspin valmentama ori Rampant (Raja Mirchi) valmistautumassa lenkille.