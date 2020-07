Suurmestaruus vahvisti: Evartti on ottanut valtakunnan hallintaansa

Terhi Piispa-Helisten

Sydämen hevonen. Pienellä Evartilla on iso sija valmentajansa perheen ja läheisten sydämissä, kuten ilmeistä näkyy. Vasemmalla oriin uran avausvoiton ohjastanutkin Jutta Ihalainen - oriin oikealla puolella valmentaja Antti Ojanperä. Edessä parin jälkikasvua.

Suurmestaruus antoi myös vihiä siitä, että suomenhevosoriiden huipulla on tapahtumassa sukupolvenvaihdos. Toinen yhdeksänvuotias ori, Mikkelin läheltä Puumalasta tuleva Lissun Eerikki, kiritti suosikkia tosissaan. Loppusuora tultiin tosi lujaa, kun viimeisten 500 metrin väliaika oli 18,0, ja loppua kohden vauhti vain kiihtyi.

Evartti piti Mikkelin rataennätyksen valmentajansa Antti Ojanperän tallissa, vaikka Jokivarren Kunkun vuodelta 2015 peräisin oleva aika alitettiinkin. Jokivarren Kunkku, joka oli nytkin mukana, meni 19,5 viisi vuotta sitten - Evartti nyt 19,4 eli Mikkelin ennätys säilyi Pihtiputaalla.

Santtu Raitala ohjasti tapansa mukaan tarkasti tämän vuoden Suur-Hollola-ajonkin ykköstä Evarttia. Voittajavaljakon kiri alkoi toisesta ulkoa loppukaarteessa, ja vaikka erot eivät olleet kovin suuria, Raitala ehti tuulettamaankin.

"Valmentaja lämmitti Evartin, ja kommentoi, ettei vire verryttelyajon perusteella ole ainakaan laskussa", kuvaili ensimmäistä kertaa suomenhevosella alle 20-tulokseen ohjastanut Raitala.

"Se piti paikkansa: ori tuntui tänään oikein tosi makoisalta. Tuntuu ihan erikoiselta ajaa suomenhevosella alle 20-tulos, aivan mahtavalta."

Yhdeksänvuotiaan sankarin ura on ollut aina lupaava, mutta se on sisältänyt vaiheita ja dramatiikkaa. Evartti on muun muassa meinannut menehtyä suolikierteeseen leikkaushoitoa vaatineen jalkavamman jälkikomplikaationa.

"Evartti ei ole iso, mutta se on aina ollut minulle mieluinen, ja olen siihen uskonut", kertaili oriin uran ensimmäisen voiton Vieremällä kesäkuussa 2015 ohjastanut valmentajan vaimo Jutta Ihalainen.

"Sen vaiheet ovat olleet niin uskomattomat kaikkine vaiheineen, että se on vain vahvistanut paikkaansa meidän sydämessä. Sanat eivät riitä kertomaan, ja taas uusi luku tarinaan."

Pekka Luukkosen valmentama Lissun Eerikki, melkein Mikkelin paikallisia hevosia siis, nousi myös harvalukuiseen alle 1.20 menneiden suomenhevosten joukkoon ajalla 19,6. Samoin tekivät neljänneksi sijoittunut Camri ajalla 19,9. Ravikuningas Tähen Toivomuksella voi olla vielä sanansa sanottavanaan seppeleen jaossa, sillä se ehti kolmossijallaan laukata lyhyesti kiihdytyksessä ja sai toisaalta myöhään kiritilaa kolmannesta sisältä, mutta meni silti uuden ennätyksensä 19,7.

"Todella tyytyväisiä ollaan", kertoi Lissun Eerikin valmentajan vaimo Minna Luukkonen puolestaan.

"Jos ei mitään negatiivista ilmene, Seinäjoelle lähdetään. Hevonen on nyt hyvä - kuskikin oli tosi tyytyväinen. Koitettiin päästä tänään vähän lujempaa liikkeellekin, ja sekin onnistui."

Välähdyksellä hankaluudet jatkuvat: ori laukkasi jo viidennen kerran perättäin lähtökiihdytykseen. Oritta pidetään yhtenä kaikkien aikojen lahjakkuuksista, mutta nyt ei tahdo onnistua millään.

Santtu Raitala oli viime aikojen tapaan elementissään Mikkelin ajoissa muutenkin: yhteensä kolme ykköstä. Main Stage toi 75:n alimmasta divisioonasta tuplan Ojanperä-Raitala-kaksikolle heti Suurmestaruuden perään, ja Raitala oli voittanut 75-lähdön aikaisemmin iltapäivällä jo helposti keulasta Thai Profitilla.

Kasvattajakruunun kolmevuotiaiden tammojen alkukilpailussa ei syntynyt kovin kovaa kilvanajoa, mutta ikäluokan valtiatar tähän asti, An-Dorra, sai näytettyä, että kaikki on hyvin. Viimeksi Hambossa se ei ehkä ollut aivan parhaimmillaan, vaikka kakkoseksi punnersikin, mutta nyt oli meno irtonaista. Vastassa oli siis toki varsin kokematonta porukkaa - An-Dorra on hallinnut ikäluokassa kaksivuotiaasta saakka. Sillä oli tosin joulun aikaan paha loukkaantuminen, mutta lupaus on toipunut ja palannut takaisin kärkeen.

"Näitä Kasvattajakruun lähtöjä ajetaan varmaan jatkossakin", vastasi voittajatamman kasvattaja-omistaja-valmentaja Reino Palomäki, 85, kysymykseen jatkosuunnitelmista.

"Kuitenkin kauden selvä päätavoite on Kriterium syksyllä."

St Michel Tammatähdessä sen sijaan mentiin eikä meinattu. Staro Miami alleviivasi valta-asemaansa Suomen ykköstammana tällä hetkellä jyrätessään johtaneen Free Men rinnalta uuden ennätyksensä 10,2. Mika Forss ohjastaa lähes poikkeuksetta puolen miljoonan voittosummaa vääjäämättä lähestyvää Aripekka Pakkasen valmentamaa tammaa, joka kuittasi 7000 euroa lauantailta.

"Kohta tämä riittää ainakin tammoja vastaan ihan missä tahansa", Forss arvioi.

"Lähdön viivästys oli miinusta, ja siksi kiihdytys ei mennyt nappiin, mutta Staro Miami on nyt niin hyvä, ettei se onneksi haitannut. Tiukoissa kisoissa tuollainen voisi olla kohtalokasta."

Tamman Ruotsin huutokaupasta 1,5-vuotiaana neljä vuotta sitten ostanut Martti Simonen kiteytti tunteensa hevosensa kanssa tehdystä matkasta osuvasti:

"Ei ole edes sanoja kuvaamaan."

Ruotsista Mikkelissä vieraillut Forss oli myös ohjastuksissaan hurjana, sillä hän ajoi "kymppiä" Staro Miamin lisäksi vaimonsa Marjo Kivimaan valmentamalla In Royalty Bokolla. Niin ikään viisivuotias tamma meni ennätyksekseen 10,5 - tällä kertaa keulajuoksulla.

Terhi Piispa-Helisten

Mikkelissä oli jo lauantaina menoa ja meininkiä. Staro Miamin 10,2 ja Mika Forssin tyylinäyte.